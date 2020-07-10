半工半讀影響學業？　46.9％學生持正面態度、有助將來發展

▲1111人力銀行指出，近半數學生認為半工半讀有助於未來發展。（圖／記者謝盛帆攝）

記者余弦妙／台北報導

即將進入暑假打工旺季，1111人力銀行也針對學生暑假打工意願做了調查，結果顯示，有46.9%學生認為有打工經驗將有助於未來求職發展，更有部分學生認為可以學到學校沒教的事情。

1111人力銀行指出，有8成2的學生，暑假期間已規劃打工，其中利用平日課餘時間安排打工的比例佔42.3%，寒暑假才打工的佔39.8%；另有1成8坦言無打工計畫。其中，平時就半工半讀的學生中，有62.2%認為可以學習到待人處事、57.7%學到學校沒教的事情、34.8%減輕家庭經濟負擔、23.4%拓展交友圈及20.5%獲得正職工作機會。

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另外，從調查中也可以看到46.9%的半工半讀學生認為打工經驗對於自己有正面影響，主要是認同在校期間提前接觸職場，有助於個人將來發展，剩下的45.1%及8%則分別認為沒影響因人而異以及負面影響。

1111人力銀行發言人黃若薇指出， 1111兼差打工網高達近15萬個工作機會，兼差打工型態多元，依序分為「暑期打工」、「日薪現領」、「旅遊打工」、「高薪打工」、「高薪外送員」及「直播網紅」等。另外，，1111兼差打工網集結全台近200所大專院校，透過定位學校可一鍵搜尋周邊商家的短期人力需求分布，該項功能短短一個月之間瀏覽數高達108萬次，相較平均瀏覽數，明顯高出3成，說明暑假腳步愈近，學生打工意願也隨之揚升。

黃若薇說，根據金融聯合徵信中心2020年4月最新統計，全台有83萬人身上揹負學貸，平均每個人扛債20.6萬元，等於還沒踏入職場賺錢已經是「負資產」，龐大經濟壓力讓學生族群，不得不趁著暑假空檔搶賺打工財，積極開源以減輕肩上重擔。

另外，黃若薇更提到，7月15日即將起跑的三倍消費券，目前預購已突破千萬人大關，屆時商家會推出暑假消費商機及國旅相關商機，可望帶動一波短期計時人力需求，正在尋找打工機會的學生不必過度悲觀。

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