Q2為全球景氣谷底！群益投信：後疫情時代可採「GOLD投資策略」提升收益

▲群益投信投資長李宏正。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

群益投信8日舉行下半年投資展望，群益投信投資長李宏正表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情恐慌逐漸消散，預期第二季為全球景氣的谷底，儘管市況前景不確定性猶存，復甦力道也仍需觀察，不過投資要「股債並重」，掌握低波動與高息的原則，因此建議投資人採取「GOLD投資策略」。

李宏正說，2020上半年新冠肺炎疫情添亂之下，金融市場「上沖下洗」，美股史無前例的數次熔斷和負油價現象更影響投資人情緒。隨著各國加大政策支持力道、市場恐慌漸散，風險性資產仍有表現機會，即使存有二次疫情的風險，在各國記取前波疫情高峰的教訓後，再大規模封鎖的機會已偏低，因此第二季應可確定是全球景氣衰退的谷底。

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▲「後疫情時代」GOLD投資煉金術。（圖／記者楊絡懸製表）

就後市而言，李宏正認為，各國政府暫且放下財政紀律，紛紛推出財政措施緩解疫情帶來的經濟衝擊，並輔以寬鬆貨幣政策以支持經濟及股市表現下，加上近期資產價格表現也反映投資人逐漸走出疫情恐慌，風險性資產表現仍可期待，惟經濟復甦力道仍需持續觀察，機會與風險並存。

李宏正建議，投資人在進入下半年後疫情時代的投資環境下，採取「GOLD投資策略」，分別是「Growth asset成長主題、Optimal allocation資產配置、Lower volatility降低波動、Dividend高息優勢」。

其中，Growth asset為具成長和趨勢性的投資主題，如台股、中國、科技以及生技基金，為投資組合增添積極成長動能，而因應市況多變Optimal allocation資產靈活穩健配置仍不可少，搭載跨資產、跨市場配置的多重資產基金和全球平衡組合基金達到進可攻、退可守的投資效果。

此外，李宏正說，在市場波動和低利率並行的環境下，Lower volatility低波動和Dividend高息優勢兩大配置也不可或缺，首選有投資等級債收益王之稱的金融次順位債，以及保障程度更高的優先順位高收益債，作為抗震盪、掌收益兩大支柱。

▲群益投信固定收益部主管林宗慧。（圖／記者楊絡懸攝）

群益投信固定收益部主管林宗慧表示，在歷經疫情衝擊後，各國中央銀行大推貨幣寬鬆政策，主要國家10年期公債利率來到史上低位。另一方面，市場仍嘗試拼湊資訊、資產價格波動無可避免，不過可以肯定的是，在當前的低利環境，品質良好，耐得住市況震盪且具有息收優勢的資產仍將持續受到市場青睞。

其中，金融次順位債的發債機構具投資級信評，但殖利率卻明顯高於主要投資等級債。林宗慧指出，這可說是投資等級債的收益王，而優先順位高收益債因具有優先償付特性，形同加了保險的全高收，將此兩大優質收益資產納入投資配置，將帶來收益高一點、波動低一點的投資效果。

林宗慧說明，從資產特性來看，金融次順位債的發行機構皆為全球知名金融機構，且具投資級信評，在金融行業為各國特許產業，加上嚴格的監管之下，產業體質保持穩健，而從殖利率角度來看，金融次順位債的殖利率接近4%，明顯高於主要投資等級債，適度配置有助強化投資組合抗震收益能力。

「優先順位高收債因擁有優先償付特性，就如同加了保險的高收益債，但與一般高收益債同樣具有高息特性。」林宗慧表示，另一方面，優先順位高收債的行業組合更加多元，包括通訊、非核心消費、醫療、工業等，能源債占比較低，波動度也因而較小，是有助兼顧風險與報酬的投資標的。

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