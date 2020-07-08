台股行情下半年啟動！群益投信看好景氣：可挑戰30年前「台股歷史高點」

▲台股可望挑戰30年前歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股行情下半年正式啟動。群益投信表示，由於資金環境仍相當寬鬆，台股流動性風險低與政策面偏多，短線來看，台股創下波段新高後將挑戰歷史新高1990年2月10日收盤價12495.34點，或是1990年2月12日盤中最高點12682.41點。目前指數站上各期均線、且各期均線皆呈現走揚態勢，有利多方後續啟動攻勢。

群益投信表示，台股今年來表現是亞股中僅次於陸股，顯示台股的投資價值逐漸被內外法人認同，評價不貴又有殖利率。台股在低油價、低通膨，以及寬鬆貨幣政策下的資金挹注，對股市都有正面助益，股市仍可望往正向發展。

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展望2020下半年，蘋果新產品更是將帶動供應鏈業績的焦點，台灣科技廠商一直是蘋果主要供應鏈，因此蘋果商品發表對於台股後市有一定的影響，從歷史經驗來看，在新機發表前相關供應鏈啟動拉貨潮，一直到新機發表後，對於台股股價多有正面助益。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，寬鬆貨幣政策搭配各國振興方案，全球景氣自谷底翻揚，展望逐季向上，基本面上沒太大問題；而全球央行力行寬鬆，台商回流資金、外資認錯回補買盤，挹注金融市場活水，也顯示出資金的活躍有利台股後市表現。

此外，台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修空間，深具投資價值；最後今年面臨科技大創新，創新科技翻轉未來新生活，因此可特別著重創新科技類股。

朱翡勵進一步指出，產業部分，持續看好績優且有展望的成長型公司表現，特別是產業趨勢佳、具新科技和新應用題材之類股，創新科技如5G、AI、物聯網應用興起，新規格、新平台帶動下一波科技革命，相關供應鏈類股值得留意。

在傳產方面，朱翡勵透露，特別看好新興生活的運動業、老樹新開的紡織業、精益求精的工具機和厚積薄發的生技業，這些都是今年下半年台股投資不可忽視的主要趨勢。