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國民黨版「三國演義」開戰！江韓結盟抗朱內幕曝　一句話卡死侯友宜

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圖、文／鏡週刊

剛歷經罷韓衝擊的國民黨，內部士氣持續低迷，但另一波黨內權力競逐卻已開始。本刊調查，黨主席江啟臣上任後，面臨連番挫敗，領導威信盡失，在黨內倒江勢力集結下，仍不顧高市議會黨團反對，力推市議員李眉蓁出線角逐市長補選，背後目的意在拉攏為李背書的前高雄市長韓國瑜，藉此為江韓結盟創造利基，以力保黨魁大位。

暖身多時的朱立倫確定復出角逐黨魁大位，不只獲部分青壯派暗挺，藍營最大諸侯侯友宜也與朱密切互動。

▲暖身多時的朱立倫確定復出角逐黨魁大位，不只獲部分青壯派暗挺，藍營最大諸侯侯友宜也與朱密切互動。（圖／鏡週刊提供，下同）

另一方面，黨內反江派與青壯派也向前新北市長朱立倫逐漸靠攏，暗地在黨中央外形成一股拱朱勢力。知情人士透露，以新北市長侯友宜為首的縣市首長考量連任之戰，更將進一步與朱結盟，挺朱選黨魁，瓦解江韓聯盟。

罷韓投票落幕1個多月，國民黨上下迄今仍人心浮動，被解職的高雄市長韓國瑜則神隱，鮮少公開露面。本刊調查，韓這段期間多半都留在南部沉潛，但也沒全然脫離江湖政治，與江啟臣就保有密切的聯繫，雙方在罷韓案過後，還不只一次見面。

代表國民黨參戰高雄市長補選的李眉蓁，韓系色彩濃厚，獲韓市府人馬進駐輔選。（李眉蓁競辦提供）

知情人士透露，韓遭解職之後，配合江不走法律戰的決定，其實讓江第一時間鬆了一口氣，認為韓間接替他解決了黨內紛亂，因而部分的挺江人馬浮現「聯韓制朱」的戰略建議，後來也逐漸成為韓、江2人的默契。

不過，該人士也提到，雖然韓國瑜下一步動向未明，但現階段韓、江聲勢都居於劣勢，反倒未受到罷韓風暴衝擊的前新北市長朱立倫略居上風。這位人士形容：「韓、江、朱現在上演藍營三國演義，朱的角色如同勢力最強的曹操陣營，逼得東吳與蜀漢必須結盟。」

深陷改革泥淖及補選硬仗的江啟臣，黨魁威信已搖搖欲墜，但近來與韓國瑜關係愈來愈緊密。（國民黨提供）

本刊也掌握，在罷韓前夕，藍營內曾有1份民調顯示，韓不只在中間選民的支持度下滑，連在黨內的支持度也出現崩盤。另一方面，先前為挺韓選黨主席而入黨的韓粉，在今年3月韓未角逐黨魁後，也有部分人申請退黨，種種情勢看來，對韓角逐明年黨魁並不利，若韓有意凝聚支持者重出江湖，與握有黨權主場優的江結盟，未嘗不是最佳選擇。

在不利於韓、江的情勢下，知情人士透露，朱立倫問鼎明年黨魁已無懸念，最佳的出場時機也已到來，眼下唯一變數只剩韓的未來動向，但對朱而言，這局已是他的最終之戰，無論如何都會把握機會，放手一搏。

告別高雄市政府前夕，韓國瑜在鳳山舉辦最後一日造勢，上萬人到場力挺。

一位藍營人士告訴本刊，前新北市長朱立倫已確定問鼎明年藍營黨魁，但人氣不足則是朱的隱憂，接下來與新北市長侯友宜結盟互抬聲勢，並力拱侯成為2022年縣市長選舉的領頭羊，是朱眼前的最佳劇本，且侯問鼎2024年大位的機率目前似也不高。

該名藍營人士表示，侯友宜是目前藍營在六都之中，最具連任優勢的諸侯，雖然基層也有支持者力拱侯在2024年直攻總統大位，但有了前高雄市長韓國瑜被動參選的「YES, I DO」前車之鑑，再加上朱立倫的「做好做滿」教訓，成為侯的最大包袱及困境。

暖身多時的朱立倫確定復出角逐黨魁大位，不只獲部分青壯派暗挺，藍營最大諸侯侯友宜也與朱密切互動。

在侯難以提前順利出場的情勢下，該人士認為，侯在市長任期屆滿前與朱先行結合，未嘗不是最佳方案。近來朱、侯關係也逐漸緊密，兩人私下也有互動，並對於跳脫藍綠框架及黨內之爭的思維頗有共識，「朱、侯現在可說是分進合擊。」


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