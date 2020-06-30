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國際高峰會「直接上網報名」教學曝光！一張門票24hrs參與區塊鏈應用座談

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▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」參與者可盡情討論區塊鏈應用的未來展望。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

「2020亞洲區塊鏈高峰會」（ABS 2020）將於7月15日至19日登場，今年主題為「區塊鏈應用」，為期5天，每天24小時不間斷地以演講、座談、爐邊對談等方式進行。藉此，讓台灣民眾與來自國際領先企業領導、政策制定者、領域專家等，共同探討區塊鏈知識與技術的實務應用。

「亞洲區塊鏈高峰會」2018年、2019年於台北市大直萬豪大飯店登場，主辦單位是由一群年輕的區塊鏈專家所組成，藉此活動推廣我國在全球區塊鏈領域的知名度。

請繼續往下閱讀...

不過今年受疫情影響，改由線上召開高峰會，將在網路線上集結國內外區塊鏈專家和應用企業，共同深入探討和分析，引領世界關注進行區塊鏈革命，以及區塊鏈實務應用。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」受民眾青睞。（圖／主辦單位提供）

講者陣容不僅包含區塊鏈圈內專家，也有許多區塊鏈應用企業代表擔任講者，如富比士全球前50大區塊鏈企業；今年更擴大規模，發展多元話題，邀請成功企業家與領域名人分享領導與成功祕訣，演講與分享內容相當豐富。

此外，「亞洲區塊鏈高峰會」提供無時間及空間限制的社交平台，能在科技與區塊鏈知識領域中作學習精進，同時拓展人脈與各界人士做交流；參與者相互行銷與媒合，可開啟更多與不同企業策略合作的可能性。

高峰會期間，可線上觀看世界級區塊鏈專家的演講與座談會，包括高峰會主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield），以及500多位區塊鏈專家線上演講和經驗交流。

在數位交流平台中，企業業務代表可在活動中觸及更多潛在客戶，不論是個人、組織或企業都能在「亞洲區塊鏈高峰會」活動中收穫滿滿。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：www.abs2020.com

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點www.abs2020.com：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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