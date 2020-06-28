亞洲區塊練高峰會即將登場　七大主軸議題一次看

▲亞洲區塊鏈高峰會（ABS 2020)預定在7月15日至19日舉行。（圖／業者提供）

財經中心／台北報導

亞洲區塊鏈高峰會（ABS 2020)預定在7月15日至19日舉行的首次虛擬高峰會，主題為「區塊鏈應用」，將分為七大主軸的場次和議題，預計將吸引全球超過萬名觀眾同時上線參與。

大會執行長費聿安表示，ABS 2020是為期5天的線上高峰會，以七大主軸為特色，其中還有精彩的學者專家交互討論線上論壇，非常值得觀看。

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一、區塊鏈產業應用，界實踐家區塊鏈經驗分享，包括卡塔爾開發銀行、信用卡最大公司的萬事達卡公司和波士頓諮詢集團（Qatar Development Bank, Mastercard, and Boston Consulting Group.）等，各種行業領導人提出實際應用區塊鏈的經驗和見解，可作為企業成功導入區塊鏈參考。

二、數字資產，討論後疫情時代的發展（COVID-19）以及加密貨幣市場的下一步發展，與金融市場和經濟的日益緊密連結。

三、深度科技，這個主軸將聚焦在兩個角度，分散式科技的技術難題與區塊鏈與其他新興技術的交互影響，包括5G，人工智能，大數據分析、雲計算、物聯網和機器人等的相互作用。

▼亞洲區塊鏈高峰會（ABS 2020)預定在7月15日至19日舉行。（圖／業者提供）

四、創業家精神， 聽取有關競爭、創新、籌款、營銷、科技等方面的專家意見；有到外太空實戰經驗的太空人克里斯·哈德菲爾德（Chris Hadfield）的精闢演講，主題為「關鍵時刻的領導」，對後疫情時代的領導方式有很高參考價值，敬請各單位領導人ㄧ定要聽太空人見解，來給自己領軍新思維。

五、社會影響力有強強對決，行政院數位政委唐鳳將與《激進市場》作者魏爾。針對許多區塊鏈支持者皆懷抱著「區塊鏈改變世界」的憧憬，本次大會也邀請到了重量級來賓，一同探討「激進數位社會創新」（Radical Digital Social Innovation）的主題。

六、金融監管，將邀請金融監管機構的主要官員，就區塊鏈應用、反洗錢法規和代幣發行的合法性等話題發表意見。也會邀請金融監督管理委員會主任委員黃天牧，提出精闢的見解與說明我國金融科技相關政策的推動成果。

七、去中心化的未來，探討人類對潮流的預測，可聽到英國密碼學家亞當·貝克（Adam Back）透露並宣布最大的比特幣秘密。

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