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勞團喊出基本工資還是要調漲　期盼月薪調到26K、時薪160元以上

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部今召開基本工資工作小組。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（30）日召開基本工資工作小組會議，這也是自新冠肺炎疫情以來首次召開，第一季因疫情關係取消，全國產業總工會祕書長戴國榮指出，台灣低薪環境還是要改善，不能因為一次疫情這樣的單一事件就凍漲，希望今年可以調到2萬6000元。

戴國榮表示，站在勞方立場當然還是希望要調漲基本工資，雖然今年受到新冠肺炎疫情的影響，但這還是要觀察這是一個短期現象還是長期現象，因此在第三季召開基本工資審議委員會時，還是會訴求要調漲基本工資，只是在漲幅上還能討論。

請繼續往下閱讀...

戴國榮說，勞方會主張調漲不外乎就是1997-2006年這10年間基本工資是凍漲的情況，但在那段期間經濟成長率的平均值有到2.95%，意味著當時勞工根本沒有與雇主享受到勞動成果，如今雖有疫情影響，但畢竟基本工資調漲是2021年的事，若最快在今年底或是明年經濟復甦，基本工資卻沒調漲，就會陷入先前的情況。

因此，戴國榮也強調，台灣低薪已經是事實，雖然下個會期有望通過最低工資法，但這也還是個不確定因素，目前勞方所期望的就是希望政府可以把基本工資調整到2萬6000元，時薪超過160元，這也是勞方最大的期望。

戴國榮也說，況且總統蔡英文的政見中就提過，2024年基本工資要調到3萬元，蔡總統若是想達成這個政見，已目前基本工資2萬3800元來看距離3萬元還有一大段距離，勢必今年的基本工資不應該凍漲。

另外，戴國榮也提出，台灣多半都是微型企業與中小企業為主，建議政府可以針對9人以下的企業提供補貼半年或1年，讓企業更願意調漲，或是企業只要在聘僱勞工時有達到基本工資的薪資，就可以提供減免營業稅等，讓企業更願意一起來改善台灣低薪環境。

►基本工資工作小組今開議　商總：將以數據佐證不宜調漲
 

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