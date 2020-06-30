全台店數第一！　東森國際：寵物雲門市今年可望突破百家

▲東森國際29日召開股東常會，由董事長廖尚文主持，會中通過每股配發現金股利1元。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

東森國際董事長廖尚文表示，台灣第一大寵物粉絲團「ETtoday寵物雲」從線上媒體走向線下實體零售，東森寵物雲目前門市已達92家，為全台店數第一的寵物通路，今年預計將突破百家門店大關，搶攻台灣年產值高達500億元的寵物市場。

東森國際股東會29日於台北福華大飯店登場，由董事長廖尚文親自主持，會中並通過每股配發現金股利1元，除息基準日定為7月22日，股利發放日為7月30日；會中並改選7席董事（含3席獨董），當選名單包含廖尚文、邱兆鑫、蔡高明及陳清吉，獨董為李坤璋、陳甦彰及石天威。

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▲東森國際股東會。（圖／記者周宸亘攝）

針對近期營運實績，廖尚文指出，東森國際去年初正式成立東森寵物雲公司，透過開設直營店、併購及營業讓與方式，從年初13家實體門市規模，快速拓展至目前92家門市，是店數全台第一的連鎖寵物通路，轉進台灣500億寵物市場。

廖尚文指出，國內寵物用品通路中，店面數在十家以內的小規模業者很多，在東森以併購跨入這塊市場後，也有不少業者前來接洽，東森寵物雲今年併購計劃不變，會從市場中挑選有會員基礎的投資標的進行併購。

▲東森國際股東會。（圖／記者周宸亘攝）

另外，東森國際另一美妝轉投資事業，表現也很亮眼。廖尚文指出，今年新冠肺炎疫情衝擊美容SPA產業，美容SPA產業受創，業界第一季成績平均年減2成到4成，東森自然美運用集團大數據從東森會員消費偏好，銷售產品並導客到線下服務體驗，增加客戶忠誠度再回到線上消費，已現營運成效。

依據統計，東森自然美台灣市場在今年前四月營收逆勢成長21.7％，廖尚文指出，東森將陸續前進香港，越南，馬來西亞，柬埔寨，將自然美產品進軍全球238個國家，在國際上打開能見度，爭取更多市場機會。

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