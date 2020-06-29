東森打造「台灣坎城」明年七月動工　王令麟：打造林口新地標

▲東森集團總裁王令麟(圖右)表示，2020年將是集團佈局國際化戰略元年。圖左為東森國際董事長廖尚文。（圖／東森國際提供）

記者林淑慧／台北報導

東森集團積極擴張線上線下佈局，東森集團創辦人王令麟表示，將在新北市林口投資興建企業總部，結合東森新聞雲、聲林之王國際IP等數位媒體優勢，並導入AI、IOT新科技，並打造總高度439公尺的林口新地標，預計明年七月動工，瞄準「台灣坎城」目標，以建構一站式服務的東森生態供應鏈。

東森國際股東會今天於台北福華大飯店登場，由董事長廖尚文親自主持，會中並通過每股配發現金股利1元，除息基準日定為7月22日，股利發放日為7月30日。

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東森集團得標之林口國際媒體園區B基地案，於今年3月24日與新北市政府完成簽約，毗鄰桃園國際機場與捷運之優勢，將成為國際媒體嶄新的示範實做場域。王令麟表示：「東森預計將投資興建總部，樓高達179公尺，加上林口臺地，總高度將達439公尺，視野絕佳，也會成為萬眾矚目的新地標。」

▲東森國際將斥資百億元投資新北市林口國際媒體園區，以期帶領台灣的文創、娛樂、音樂、IP產業跨向國際。（圖／東森國際提供）

東森國際董事長廖尚文指出，該基地將建立多媒體AI智慧文創園區及東森集團全球營運總部，規劃多功能展演場，商場及總部大樓，結合林口新創園區產業聚落，打造成亞洲 AI 人才中心，總部未來將是一萬人辦公的場所，也可供東森海外全球新連鎖及直銷事業作為人才培訓的基地。

另外，園區內的多功能展演場，將舉辦各種文創表演、大型活動，結合東森新聞雲數位媒體、聲林之王國際IP，與三井、三立共同創建「台灣坎城」，預計一年吸引1000萬以上人潮，成為年輕人潮生活的娛樂中心，滿足家庭一日娛樂，還可以帶著寵物休閒，媽媽同時做美容，帶動地區繁榮發展。

展望後市，廖尚文表示，今年東森國際各轉投資事業量能已陸續發酵，由新媒體創意延伸，新零售品牌打造，多元通路發展，整合線上線下佈局，加乘帶動各事業業績成長，因此可認列之轉投資收益可望挹注營運表現。

▲東森國際今(29)日召開股東會，由董事長廖尚文(圖中)親自主持。（圖／記者周宸亘攝）

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