東森攜手晶華、長榮搶攻調理食品商機　洽談「鼎泰豐」助攻電商旺季

▲東森國際今（29）日召開股東常會，由董事長廖尚文（圖中）主持，會中通過每股配發現金股利1元。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情帶動電商業績大爆發，東森國際董事長廖尚文今（29）日表示，東森購物在疫情下順應消費者需求，與晶華飯店、長榮航空、阿一鮑魚合作推出獨家食品，持續追加生產，第二季買氣持續看俏，目前正與知名餐飲品牌鼎泰豐洽談中，可望於下半年推出新品，助攻電商旺季營運表現可期。

東森國際股東會今天於台北福華大飯店登場，由董事長廖尚文親自主持，會中並通過每股配發現金股利1元，除息基準日定為7月22日，股利發放日為7月30日。

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東森國際轉投資新零售事業表現亮眼，東森購物去年合併營收204.6億元成長22%，稅後淨利6.2億元，EPS達6.1元；今年第一季獲利年增率高達105%，EPS達2.4元，創歷史新高，挹注東森國際營運表現，法人預估今年上半年獲利逾6億元，年增率逾200％，EPS超過5元，全年EPS上看12元。

廖尚文指出，東森購物今年初訂定之六大策略「品牌再造與活化」、「拓展海外市場」、「消費者導向」、「自營商品開發」、「東森幣打造東森生態圈」和「新零售商業模式」，配合電視、MOD、網路、App、電話行銷到型錄等多通路均衡發展，顯見營運策略奏效。

▲東森購物開賣晶華酒店牛肉麵，據內部統計一個月熱銷十幾萬包。（圖／東森購物提供）

看好宅經濟效應，民眾生活習慣改變、在家購物消費比例增加，東森購物除擴大食品線的推動，並與晶華飯店、長榮航空、阿一鮑魚合作推出獨家食品，銷售情況良好；以晶華酒店牛肉麵為例，靠著電銷團隊及電商導客機制，一個月熱銷十幾萬包，未來還會有新產品上市。

廖尚文指出，東森購物旗下自有品牌阿一鮑魚，在今年母親節及端午節檔期，推出套餐組合加送東森自然美產品搶市，也掀起一波熱銷，公司將持續擴大調理食品線佈局，近期與鼎泰豐洽談合作案，可望成為下半年電商旺季的拳頭商品。

展望後市，廖尚文表示，今年東森國際各轉投資事業量能已陸續發酵，由新媒體創意延伸，新零售品牌打造，多元通路發展，整合線上線下佈局，加乘帶動各事業業績成長，東森國際因此可認列之轉投資收益可以期待。

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