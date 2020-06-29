台積電獲3600件全球專利！美國專利超過2300件「獲准率99%」高居百大第一

▲台積電2019年取得3600件全球專利。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

晶圓代工廠「台積電」（2330）持續投資智慧財產組合及智慧財產管理系統，2019年取得3600件全球專利，其中，美國專利超過2300件，獲准率達99%，在美國百大專利權人中名列第一。

根據台積電發布的2019年度企業社會責任報告書，董事長劉德音表示，企業在追求獲利與成長的同時，必須要重視環境保護、社會責任及公司治理。

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因此，劉德音說，台積電2019年組成企業社會責任執行委員會，由他擔任主席，與多位不同領域的高階主管一同訂定未來企業社會責任的策略方針。會同台積電企業社會責任委員會，一同推動企業社會責任相關工作，並使它成為台積電文化的一部分。

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者楊絡懸攝）

台積電在智慧財產管理方面有「4大策略」，透過評審機制、獎勵制度、宣導教育及人才培訓等層面，執行「專利版圖布署戰略、戰鬥專利挖掘打造、專利申請版圖擴建、專利版圖校閱整編」，以保護公司研發成果及技術領先地位。

台積電專利申請目標，分別為保護研發成果及技術領先地位、捍衛集團全球營運活動自由、強化市場競爭優勢、建立產業智權聲譽。

據資料統計，台積電2019年全球專利申請數量近6500件，為美國前10大專利申請人，連續4年居國內申請數量首位；台積電全球專利申請數量累積超過5.5萬件。

獲准數量部分，台積電2019年取得3600件全球專利，其中美國專利超過2300件，獲准率達99%，在美國百大專利權人中名列第一；台積電全球專利獲准數量累積超過3萬9000件。

在營業祕密保護方面，台積電2019年營業祕密註冊數量超過1萬件，高於原先目標，並創下歷史新高紀錄；今年營業祕密註冊數量目標為超過1.2萬件。

▲台積電今年營業祕密註冊數量目標為超過1.2萬件。（圖／路透社）

台積電持續擴大研發規模，2019年研發費用為29.59億美元，年增約4%，約占總營收8.5%；研發組織人數增加為6534人，年增約5%，此研發投資規模與世界級一流科技公司相當，甚至超越許多公司規模。

隨著先進製程複雜度與客戶品質要求的提升，台積電也進一步打造可自我診斷與自我反饋的智能製造環境，引進人工智慧技術於晶圓製造；2019年與美國哈佛大學、辛辛那提大學、俄亥俄州立大學進行產學交流，引進最新的工業4.0與工業人工智慧（Industrial AI）技術於半導體產業，整併製程經驗於人工智慧模型，以維持穩定的晶圓品質。

同時，台積電也積極培育與網羅人工智慧專業人才，截至2019年為止，已有近1000位IT專家、200位機器學習專家。台積電表示，不斷投資研發資源，持續提供領先的製程技術及設計解決方案。

另根據台積電2030年永續發展目標，台積電將持續保持半導體技術領先，每年研發支出為營收的8.5%；全球專利獲准數量累積超過5萬件，營業秘密註冊數量累計超過10萬件。

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