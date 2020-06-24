台積電「菜鳥工程師」年薪31個月！薪酬中位數163萬元　總裁魏哲家領2.93億元

▲台積電2019年度企業社會責任報告書出爐。（圖／路透社）

記者楊絡懸／高雄報導

晶圓代工廠「台積電」（2330）2019年企業社會責任報告書出爐，薪資福利受各界矚目，其中，新進碩士畢業工程師的平均整體薪酬，包括12個月本薪、2個月年終獎金，還加上約17個月的現金獎金及酬勞，整體薪酬約為31個月本薪，相比2018年則減少1個月本薪，年薪約149萬元。

台積電因應2019年業務成長、技術開發需求及提前擴廠計畫，7月起擴大台灣廠區招募，2019年底前加入超過3500名新血，約為過往全年招募人數，2019全年共晉用5087位新進員工，76.1%為30歲以下年輕世代族群；至2019年底為止，員工數共達5.12萬人。

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台積電台灣廠區整體薪酬位在業界前10%水準，全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）的中位數約為163萬元，總裁與中位數員工總體薪酬約為180比1，因此可估總裁魏哲家2019年薪酬估約2.934億元。

不過台積電也補充，公司每年皆會進行適當薪資調整，維持公司整體薪酬競爭力，2019年4月對台灣及海外全體員工進行本薪調整，台灣員工調薪幅度約為3%至5%、中國依當地水準調薪幅度約為7%至8%、其餘地區約為3%至5%。

值得一提的是，台積電理想離職率定於5%至10%之間，而2019年離職率卻僅4.9%；一年內新進員工離職率為13.4%，也優於不超過15%理想離職率。今年也設定目標，除了理想離職率為5%至10%外，一年內新進員工離職率也不超過13.5%目標。