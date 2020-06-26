加油要快！下周油價預估連九漲「九五汽油續創三個月來新高」

▲北半球進入夏天用油旺季，專家預估下周國內汽、柴油零售價格將再度調漲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

受到沙國可能減少供應亞洲合約原油影響，國際油價持續波動，專家表示按照浮動油價調整機制計算，及考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下周國內汽、柴油每公升擬各調漲0.2元，這將是國內油價連續九周調漲，若調幅如預期，九五汽油將創下近三個月新高。

調整後的參考零售價格分別為：九二無鉛汽油為21.9元、九五無鉛汽油23.4元、九八無鉛25.4元、超級柴油19.3元。專家提醒，民眾在連假出遊收假後，記得要把愛車油箱加滿，才能替自己省點荷包。

請繼續往下閱讀...

▲中油加油站。（圖／記者姜國輝攝）

油價專家指出，OPEC+將在七月維持五、六月減產目的，推升國際油價波動劇烈；本週調價指標7D3B週均價為每桶42.93美元，較前週40.76美元上漲2.17美元，調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額，請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招