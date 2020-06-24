是否跟進台積電赴美設廠布局　日月光投控：仍研議成本與客戶需求

▲日月光投控營運長吳田玉認為，新冠肺炎疫情將是「危機化為轉機」。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊絡懸／高雄報導

半導體封裝大廠日月光投控（3711）24日舉行股東會，營運長吳田玉會前受訪時表示，對於是否要跟進台積電（2330）於美國設廠與布局，日月光投控仍在研議中，因為晶圓代工廠與後段封測廠之間仍有一些時間差，須考慮成本和客戶的需求，「全球布局是公司核心價值，不過要考量更層面條件。」

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情，吳田玉指出，目前正進入後疫情時代，若疫情控制，中國市場可能將出現「報復性消費」需求的現象，不過仍要觀察疫情進展如何影響全球產業鏈，尤其供應鏈必須留意生產成本生產成本、經濟效益、生態系統以及全球產業鏈互為依賴的關係，是長線的趨勢。

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「防疫即是作戰。」吳田玉認為，雖然台灣防疫有效，經濟產業鏈與受薪階層也因此受惠而未受影響，有吸單效應，但台灣技術強、防疫強，也要在風雨交加、非常時期的此刻重新檢視自己的能力，例如企業應盤點各面向和資源，「超前部署」下一個10年發展趨勢，適時調整供應練考量並與時俱進。

吳田玉透露，日月光投控進入防疫新生活，已經舉行全球業務線上會議，遠端教學、遠端會議等模式；而股東會結束後，他也將召集中國、亞太地區等副總經理以上層級進行線上會議。

另觀察日月光投控上半年營運表現，吳田玉表示，營收、獲利和稼動率都比預期好，在業界上也優於平均水準。至於展望下半年，他則不直接評論，因為新冠肺炎疫情及美中貿易戰仍存在不確定因素；不過他也預期日月光投控能維持逐年成長的態勢，客戶需求明顯且有著較強的黏著度。