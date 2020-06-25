日月光投控樂觀看下半年景氣！吳田玉感慨：員工健康與免疫力才是最重要

▲日月光投控營運長吳田玉股東會後受訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／高雄報導

半導體封裝大廠「日月光投控」（3711）營運長吳田玉股東會後表示，今年上半年的表現可圈可點，受惠於客戶轉單效應，營收和獲利可望較預期佳，相當感謝台灣的防疫工作，讓日月光投控台灣廠區上半年未受停工影響。

日月光投控股東會於高雄楠梓加工出口區舉行，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，現場對出席股東量測體溫、並要求全體人員全程配戴口罩，座位保持社交距離；會中通過每股現金股利2元。

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展望下半年營運，吳田玉指出，受疫情影響，仍有部分不確定性，也就是無法大膽預測，但透過客戶需求面觀察，產能備料預估第三季和第四季仍審慎樂觀；在轉單效應之下，未來疫情過去後，這些轉單應可繼續留在台灣。

至於美中貿易戰的影響，吳田玉表示，這議題有兩個層面，一是政治上的考量，無法管控也不好評論；二是經濟上的考量，過去30年不斷考量全球產業鏈，經濟效應、客戶需求至產業鏈互相的產業關係該如何做彈性的調整，全球企業都必須經過試煉，在危機中便是很好的成長契機。

「在整個疫情當中，我們最優先的考量是員工們的健康。」吳田玉感慨，公司體質夠好、現金也夠，可是員工的健康與免疫力才是最重要的，「若讓這些員工生病，我就失職了。」日月光全球部署受到疫情的衝擊，仍感謝同仁的努力，讓大家安然度過。

另針對5G時代來臨，吳田玉表示，5G是新技術，也是爆發性生意，不單只是5G手機的生意，還包括自動駕駛、智慧工廠、AI人工智慧等新的領域，客戶需求有相當大的爆發性及不可預測性，「在世代交替之下，超前部署變成相當重要。」

日月光2018年機器設備資本支出12億美元，2019年提升至16億美元，同時期廠商的資本支出卻減少7億美元。吳田玉解釋，這代表著日月光在面對大環境危機時，企業如何掌握客戶的脈動、如何超前布局，不斷投入先進製程與產能，迎接未來5G新世代產業鏈爆發性的成長。

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