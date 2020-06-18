裕隆、鴻海合資公司將在Q3成立　兩集團聯手攻車市關鍵曝光

▲裕隆汽車舉行股東會，是嚴凱泰遺孀、董事長嚴陳莉蓮接掌裕隆後，第二次主持集團的股東會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）18日舉行股東會，裕隆集團的品牌策略成為焦點，除了為品牌定調務實轉型，也釋出與鴻海（2317）的合資公司將在今年第三季成立。總經理姚振祥表示，今年將續推新車、汽車產業開放平台及活化資產運用等3大策略。

面對股東針對認列轉投資巨額虧損造成裕隆損失，對裕隆與鴻海的合作可能「風險較大」的疑義，以及新店裕隆城何時興建等質疑，姚振祥指出，裕隆2019年虧損244.65億元，主要是納智捷技術及模具，且納智捷已發展11、12年，也已開發了7款車。

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「一款車若沒有2、300億元開發，在國外是沒有辦法。」姚振祥說，納智捷是以最精簡的方式開發，一款車也至少要8、90億元，因此在種種市場環境的因素，銷量目標沒有辦法達成，也無法到達國外汽車品牌的規模。

姚振祥說，考慮到眼下狀況與前景，就以「較保守」的方式減損，造成2019年較大幅度的虧損，不過，公司本業每年仍穩定獲利。

對於裕隆為何用特別盈餘，姚振祥解釋，公司過去賺錢，除配股外，部分股利也放在公積、特別盈餘內，而這300多億元就用在納智捷產品開發上，是納智捷的產品開發上同步的財務調整，這也就是為什麼要用150億元調整，目前公積仍有200多億元可以應付未來發展。

▲裕隆汽車舉行股東會，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

裕隆副董事長陳國榮表示，與鴻海的合作已達成共識，也積極討論公司決策、發展和願景，裕隆將把過去累積技術以開放方式讓更多業者合作，進而把材料成本降低；目標是在今年第三季成立新公司，屆時也會宣布如何發揮兩集團的策略。

至於開放平台、裕隆如何帶鴻海進入電動車領域等細節，陳國榮補充，目前雙方正在協商，下一步該如何推進，也會等協商結果出來後，選擇適當時機對外報告。

據悉，裕隆在開放平台策略轉型下，爭取到法國電動商用車MUSE、義大利三輪重機品牌ADIVA等海外品牌生產代工之業務，積極拓展多元客戶市場，為公司開創穩固的利基。

此外，裕隆透過華創車電公司與鴻海成立合資公司，未來將透過合資公司在全球汽車產業推動開放平台與共用化的新經營模式，結合雙方在車輛研發與ICT產業資源互補優勢，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務。

▲裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮（左）、董事黃日燦。（圖／記者湯興漢攝）

在股東會結束後，媒體追問納智捷是否確定要退出中國市場，董事長嚴陳莉蓮聽聞後則沒有回應，快步離開會場。

裕隆董事、執行長特別顧問黃日燦則表示，東風目前正持續協商討論中，而裕隆響應政府產業自主的政策，堅持走獨立自主的路，就如同當年台積電創辦人張忠謀走的路一樣。

黃日燦指出，納智捷不是百年歷史的汽車品牌大廠，因此裕隆須自行掏錢研發品牌，初期見到成績，最後卻也差了一點，相當可惜；未來在調整策略後，發展重點將採取開放平台，也期盼裕隆與鴻海合作可獲外界更多的鼓勵。

▲裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮於股東會結束後，快步離開會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲新店裕隆城將與誠品及威秀合作，預計2021年開幕。圖為裕隆城施工現況。（圖／記者湯興漢攝）

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