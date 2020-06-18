　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

裕隆、鴻海合資公司將在Q3成立　兩集團聯手攻車市關鍵曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆汽車舉行股東會，是嚴凱泰遺孀、董事長嚴陳莉蓮接掌裕隆後，第二次主持集團的股東會。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）18日舉行股東會，裕隆集團的品牌策略成為焦點，除了為品牌定調務實轉型，也釋出與鴻海（2317）的合資公司將在今年第三季成立。總經理姚振祥表示，今年將續推新車、汽車產業開放平台及活化資產運用等3大策略。

面對股東針對認列轉投資巨額虧損造成裕隆損失，對裕隆與鴻海的合作可能「風險較大」的疑義，以及新店裕隆城何時興建等質疑，姚振祥指出，裕隆2019年虧損244.65億元，主要是納智捷技術及模具，且納智捷已發展11、12年，也已開發了7款車。

請繼續往下閱讀...

「一款車若沒有2、300億元開發，在國外是沒有辦法。」姚振祥說，納智捷是以最精簡的方式開發，一款車也至少要8、90億元，因此在種種市場環境的因素，銷量目標沒有辦法達成，也無法到達國外汽車品牌的規模。

姚振祥說，考慮到眼下狀況與前景，就以「較保守」的方式減損，造成2019年較大幅度的虧損，不過，公司本業每年仍穩定獲利。

對於裕隆為何用特別盈餘，姚振祥解釋，公司過去賺錢，除配股外，部分股利也放在公積、特別盈餘內，而這300多億元就用在納智捷產品開發上，是納智捷的產品開發上同步的財務調整，這也就是為什麼要用150億元調整，目前公積仍有200多億元可以應付未來發展。

▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆汽車舉行股東會，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

裕隆副董事長陳國榮表示，與鴻海的合作已達成共識，也積極討論公司決策、發展和願景，裕隆將把過去累積技術以開放方式讓更多業者合作，進而把材料成本降低；目標是在今年第三季成立新公司，屆時也會宣布如何發揮兩集團的策略。

至於開放平台、裕隆如何帶鴻海進入電動車領域等細節，陳國榮補充，目前雙方正在協商，下一步該如何推進，也會等協商結果出來後，選擇適當時機對外報告。

據悉，裕隆在開放平台策略轉型下，爭取到法國電動商用車MUSE、義大利三輪重機品牌ADIVA等海外品牌生產代工之業務，積極拓展多元客戶市場，為公司開創穩固的利基。

此外，裕隆透過華創車電公司與鴻海成立合資公司，未來將透過合資公司在全球汽車產業推動開放平台與共用化的新經營模式，結合雙方在車輛研發與ICT產業資源互補優勢，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務。

▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮（左）、董事黃日燦。（圖／記者湯興漢攝）

在股東會結束後，媒體追問納智捷是否確定要退出中國市場，董事長嚴陳莉蓮聽聞後則沒有回應，快步離開會場。

裕隆董事、執行長特別顧問黃日燦則表示，東風目前正持續協商討論中，而裕隆響應政府產業自主的政策，堅持走獨立自主的路，就如同當年台積電創辦人張忠謀走的路一樣。

黃日燦指出，納智捷不是百年歷史的汽車品牌大廠，因此裕隆須自行掏錢研發品牌，初期見到成績，最後卻也差了一點，相當可惜；未來在調整策略後，發展重點將採取開放平台，也期盼裕隆與鴻海合作可獲外界更多的鼓勵。

▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮於股東會結束後，快步離開會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新店裕隆城開發進度落後，裕隆於2019年改變設計興建商場，將與誠品及威秀合作，預計2021年開幕。突圍裕隆城施工現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新店裕隆城開發進度落後，裕隆於2019年改變設計興建商場，將與誠品及威秀合作，預計2021年開幕。突圍裕隆城施工現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲新店裕隆城將與誠品及威秀合作，預計2021年開幕。圖為裕隆城施工現況。（圖／記者湯興漢攝）

【延伸閱讀】

新店裕隆城商場2021年開幕！裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」

裕隆股東會登場！納智捷汽車整頓策略　嚴陳莉蓮：自主品牌必須務實轉型

ET快訊
快訊／北市大20歲學生詩欣館溺水！　救起時無生命跡象
補班小確幸！　「4大超商」咖啡飲品優惠一次看
兆豐銀女科長詐貸3億炒房！狂買20多間…實價登錄灌水5成
快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%
77kg黑寡婦「騙婚10男」連環殺人！　賣身一次3萬：我能給
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／特斯拉的汽車革命

佐登-KY股東會通過配息4元　看好下半年業績強勢逆轉

「Made in Taiwan」網搜量增15% ！　Google《台灣企業跨境關鍵報告2.0》宣告台灣正夯　

閎康股東會通過：配發現金股利3元　7月7日除息！新獨董加持強化國際業務

鴻海股東登入就得八萬八購物金　夏普可購樂「618狂歡節」好康在這裏

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

裕隆虧損「小股東有意見」！與鴻海攻車市關鍵曝光　合資公司預計Q3成立

新任期交所董座吳自心首度主持股東會　預告未來1年推新商品

台指期漲35點　分析師：月底前都會維持在高點震盪

晶電、隆達共同成立投資控股公司　100%換股完成將雙雙下市

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

邢昭林裝病脫衣「一把拉梁潔上床」　背後抱教打領帶...轉身一拉趁機偷吻！

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

先探／特斯拉的汽車革命

佐登-KY股東會通過配息4元　看好下半年業績強勢逆轉

「Made in Taiwan」網搜量增15% ！　Google《台灣企業跨境關鍵報告2.0》宣告台灣正夯　

閎康股東會通過：配發現金股利3元　7月7日除息！新獨董加持強化國際業務

鴻海股東登入就得八萬八購物金　夏普可購樂「618狂歡節」好康在這裏

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

裕隆虧損「小股東有意見」！與鴻海攻車市關鍵曝光　合資公司預計Q3成立

新任期交所董座吳自心首度主持股東會　預告未來1年推新商品

台指期漲35點　分析師：月底前都會維持在高點震盪

晶電、隆達共同成立投資控股公司　100%換股完成將雙雙下市

桃園市立美術館興建工程公開招標　採購金額28.5億元

軍人「犁田」路殺哺乳中母石虎　他負傷通報要尋找「小寶寶」們

振興台南經濟　藍營議員請黃偉哲發1千元現金給市民　

【廣編】統一時代百貨超給利！南北同步「滿2千送4百」聯名卡回饋更勝週年慶

感受絕頂升天的香　鋼鐵人女秘書推「我的高潮味」蠟燭

Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

CBA／青島全本土復賽　喊話年輕雙塔打天下

3寶媽「餵孩吃鎮靜劑」再打死婆婆…偽裝強盜殺人　結果智慧手錶露餡！

鬥雞眼萌喵找媽討零食　「輕拍大腿」伸手指塑膠罐逼視：餅乾～

南港輪胎老臣收回扣5.6億進監牢　出獄後還能領退休金460萬！

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

財經熱門新聞

凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS爆授權爭議

快訊／央行宣布不降息！重貼現率維持1.125%

拒當「下流老人」！財經專家祭退休理財規劃策略

晶電、隆達共同成立投資控股公司　100%換股完成將雙雙下市

九五汽油下周恐漲破23元創3個月新高　專家：油價估將連8漲

NCC決議低功率藍芽耳機、Zigbee不列管

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

憂勞保破產　退休族如何存養老股

威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

晶電、隆達重大訊息待公布　18日雙雙暫停交易

台積電開盤2分鐘完成填息！每季配息來第2快

接班　蔡衍明兒子接任國票金副董

國民黨黨產可捐給勞退基金？　勞動部、財政部回應了

更多熱門

相關新聞

佐登-KY股東會通過配息4元　看好下半年業績強勢逆轉

佐登-KY股東會通過配息4元　看好下半年業績強勢逆轉

佐登-KY（4190）今（18）日召開股東常會，會中通過108年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利4元。佐登-KY表示，隨著疫情解封，美容SPA預約回溫、兩岸醫美合作與新品蓄勢待發，看好集團下半年業績可望強勢逆轉。

北中南不設限積極推案！　皇普第3季兩大案將完工

北中南不設限積極推案！　皇普第3季兩大案將完工

土城日月光大補　趁勝追擊！宏璟再推副都心、延平南路案　

土城日月光大補　趁勝追擊！宏璟再推副都心、延平南路案　

新店裕隆城商場2021年開幕！裕隆啟動多元轉型

新店裕隆城商場2021年開幕！裕隆啟動多元轉型

地價、人工狂漲　華友聯：高雄新案將全面站上2字頭

地價、人工狂漲　華友聯：高雄新案將全面站上2字頭

關鍵字：

裕隆裕隆集團裕隆汽車股東會嚴陳莉蓮姚振祥陳國榮黃日燦

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

中印激戰6小時！血腥戰場曝

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面