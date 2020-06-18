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新店裕隆城商場2021年開幕！裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」

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▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆汽車舉行股東會，總經理姚振祥致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）18日舉行股東會，就2019年度營業結果及2020年度營業計畫進行概要報告。裕隆指出，2019年台灣汽車市場總銷售量為43.98萬輛，較2018年微幅成長1.1%，但進口車市佔比已達47.7%，對國產車廠造成一定的衝擊。

裕隆2019年度總提車台數為4萬2823台（含NISSAN、LUXGEN品牌），營業收入為302.62億元，淨損244.65億元，虧損主因納智捷自主品牌在兩岸銷售未如預期。

請繼續往下閱讀...

依穩健保守原則，針對2019年帳上車型技術資產，進行提列資產減損，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至100億元，主要目的為改善財務結構，有助於提升未來每股淨值及每股盈餘。

因應產業環境變化與未來的發展機會，裕隆集團自2019年開始啟動自主品牌的策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台及研發能量對外全面開放，以爭取多元客戶，藉由資源共享共用創造規模、降低成本。

▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲裕隆汽車董事長嚴陳莉蓮。（圖／記者湯興漢攝）

裕隆指出，公司也在開放平台策略轉型下，爭取到法國電動商用車MUSE、義大利三輪重機品牌ADIVA等海外品牌生產代工之業務，積極拓展多元客戶市場，為公司開創穩固的利基。

此外，2020年，裕隆透過華創車電公司與鴻海成立合資公司，未來將透過合資公司在全球汽車產業推動開放平台與共用化的新經營模式，結合雙方在車輛研發與ICT產業資源互補優勢，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務。

對於活化資產，新店裕隆城的開發進度，裕隆於2019年改變設計興建商場，將與誠品及威秀合作，預計2021年開幕，創造地方繁榮；住宅區則將依未來市場狀況重新評估規劃。

展望2020年，裕隆表示，美中經貿談判、高度全球化的市場環境、新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的廣泛影響及連鎖效應，種種不利因素勢必將對產業發展造成強大衝擊。在充滿挑戰的外在環境下，本公司已有清楚的未來發展方向，轉投資公司也將各自擬定發展機會。

▲▼裕隆汽車製造股份有限公司6/18舉行109年股東常會，董事長嚴陳莉蓮、副董事長陳國榮、總經理姚振祥、董事黃日燦出席，會中因投資納智傑所產生鉅額虧損成為股東關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲股東會中，因納智傑產生巨額虧損成為股東關注焦點。圖為董事長嚴陳莉蓮（左）、董事黃日燦。（圖／記者湯興漢攝）

 
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