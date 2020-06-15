友訊經營權變天！市場派大勝拿下6席董事　公司派僅獲3席

▲友訊股東會全面改選董事。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）今（15）日召開股東常會，由董事長李中旺主持，股東出席率達87.36%，會中通過108年度營業報告與財務報表，並全面進行董事改選，最終由市場派取得3席一般董事、3席獨立董事，共計6席過半席次大勝。

友訊今日股東會一早就嚴陣以待，但是過程十分平和順利，短短30分鐘就完成所有議案通過，並全面進行董事改選，分別以台鋼結合董事長李中旺、獨董鍾祥鳳、馮忠鵬為主的市場派，對上以胡雪為主的公司派來提名董事名單表決。

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▲友訊新任董事會當選名單。（圖／記者姚惠茹攝）

最終當選結果，由台鋼取得3席一般董事及3席獨立董事，包含李中旺、友訊投資代表人林仕國、友訊投資代表人馮忠鵬擔任一般董事，以及鍾祥鳳、李勝琛、陳進明擔任獨立董事；而胡雪取得3席一般董事，包含浦聚代表人胡雪、浦聚代表人戴偉衡、高宏毅當選一般董事。

友訊經營權之爭從4月延燒之今，由台鋼結合李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬的市場派率先在6月1日的股東臨時會取得勝利，解任友訊前董事長胡雪等5席董事及1席獨董席次，並推選李中旺擔任董事長，現在市場派在股東會又取得勝利，並預計在會後召開董事會選出新任董事長，也為這場經營權之爭劃下句號。

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