友訊市場派要擦亮金字招牌　李中旺：組「夢幻組合網」邁向全世界

▲左起為台鋼集團會長謝裕民、友訊董事李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）今（15）日召開股東常會，進行董事全面改選，最終由台鋼結合李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬的市場派取得6席過半席次大勝，台鋼集團會長謝裕民會後受訪表示，希望透過專業經營團隊好好把代表台灣的這塊網通平台金字招牌擦亮，而李中旺則要組「夢幻組合網」邁向全世界。

謝裕民表示，經營權之爭結果建立在和諧的基礎之上，未來希望專業經營團隊可以帶領友訊，好好把代表台灣的這塊網通平台金字招牌擦亮，進而走向國際舞台，成為台灣之光，而最重要的當然是希望友訊趕快賺錢，可以分得股利。

請繼續往下閱讀...

李中旺表示，友訊這個招牌對台灣有個使命，就是希望帶著台灣網通廠往全世界邁進，未來所有好的供應商都會是友訊的策略合作夥伴，並將以產品品質、成本作為最大的競爭力，做到「廠盡其利、網暢其流」，讓每個廠盡最大利益，截長補短組成夢幻組合網，一起邁向全世界。

展望友訊未來營運，李中旺表示，目前計畫可以從市場、產品、技術展開，進行比較深的著墨，並建立菁英研發團隊，進而掌握關鍵技術，至於行銷方面，預計將針對原本友訊擁有超過50個國家的據點，做最好的安排，來發揮最大的效益。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣