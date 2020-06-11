明泰經營權之爭再起　股東會前哨戰關注裁員議題

▲明泰科技（圖／翻攝明泰官網）

記者姚惠茹／台北報導

明泰（3880）即將在明（12）日召開股東會，以佳世達（2353）為代表和前董座李中旺為代表的兩派人馬上演前哨戰，首先是李中旺針對「裁員議題」發表千字聲明捍衛員工權益，而明泰經營團隊也發出聲明回擊，說明李中旺早已對人力精簡計畫知之甚詳並親自批准。

這場風波源自友訊經營權之爭，明泰4月30日的董事會，佳世達以臨時動議方式無預警解任李中旺的董事長之職，隨即選任佳世達代表人擔任明泰的董事長後，又宣布公開收購明泰股票，而後市場又傳出明泰的裁員消息，也讓兩派人馬為此掀起論戰。

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明泰前董座李中旺率先發出聲明，針對佳世達的不當敵意併購，已函請公平會釋疑，並強調員工不能淪為企業間的競爭籌碼，對所謂的大艦隊而言，明泰也許只是一葉扁舟，在過去佳世達入股明泰二年多的時間內，憾未見其艦隊有何領航計畫，明泰仍是憑一己之力，立足於網通產業。

明泰隨後發出聲明強調，因年初受到疫情封城影響，中國大陸工廠供應鏈面臨斷料及人員無法回到工作崗位，導致第一季營運結果虧損，擔憂疫情的不確定性，以及世界整體經濟環境的悲觀預測，為求謹慎，樽節開支，公司內部經營會議討論因應。

明泰指出，有鑑於許多全球性大公司已即時作出人力調整，順應產業環境變化，同時進行組職定期優化與績效評估，經過明泰經營團隊取得共識，以組織調整來保持競爭力，這次的人力調整佔本公司總人數3.5%（含台灣地區員工80人，海外地區員工87人，台灣地區員工調整均有提報科技部新竹科學園區管理局），一切流程均依法合規辦理相關事宜。

明泰鄭重聲明，董事李中旺對上述人力精簡計劃知之甚詳並親自批准，而公司現階段並無進一步的人力精簡計畫，請李中旺勿試圖再散佈不實的訊息企圖影響員工，此舉不僅傷害員工，亦有違背其身為公司董事所背負的義務。

以目前的股東結構來看，由於友訊市場派日前在臨股會大勝，並公告將由台鋼董事長王炯棻、律師林文鵬擔任友訊在明泰的法人代表，以李中旺為代表共掌握5席的多數席次，相較佳世達加上總經理林裕欽這邊掌握僅3席的席次，更為明泰經營權保衛戰再添變數。

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