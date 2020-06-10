明泰前董座李中旺：佳世達不當敵意併購　已函請公平會釋疑

▲明泰前董座李中旺。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

網通廠友訊（2332）經營權大戰延燒到轉投資的明泰（3380），前董座李中旺今（10）日發出聲明，提到佳世達以臨時動議無預警解任自己的董事長職務，隨即選任佳世達代表人擔任明泰的董事長後，又宣布公開收購明泰股票，針對此舉是否涉及不當之敵意併購，已函請公平會釋疑。截至發稿前，佳世達回應正在準備聲明。

李中旺表示，佳世達可能目的及動機，其一為私下與友訊前董事長所進行的利益交換，以助其掌控友訊經營權；二者為其可能涉及之敵意併購，強行透過違法無效的明泰董事會解任自己的董事長職務。

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李中旺指出，自己擔任明泰董事長逾16年，任內所思所為均以創造全體股東之利益、員工之福址為唯一考量，更期許明泰能在國內資通訊產業做出具體貢獻，並為了明泰的未來發展，2018年與佳世達洽商，期雙方合作創造綜效，最終佳世達以最大股東之姿入股明泰。

李中旺進一步指出，自己也應允佳世達之請，承諾在此任期內繼續為明泰貢獻所長，並穩定公司經營，爾後順利交接予董事會遴選適當之人才，孰不料佳世達為遂己目的，罔顧法理及商道，致紛擾不斷。

李中旺說明，自己疑遭非法解任後，除依法提出申訴救濟，也時刻關注明泰的發展，近日傳聞將大量解雇數百名員工，此舉勢必將造成數百個員工的家庭頓失經濟支柱，值此新冠肺炎尚在蔓延而未終結的時局，數百個家庭流離失所必然將造成巨大的社會成本。

李中旺補充，而且根據佳世達的公開收購說明書，可知佳世達無資遣明泰員工的計畫，卻於發動敵意併購伊始、公開收購期間，即施行裁員計畫，可徵佳世達恐有公開收購說明書不實之違法疑義，盼主管機關明鑑。

李中旺分享，自己多次在公開場合表示，權力與名位絕非自己初心，然社會公平正義與企業所必須承擔之社會責任，無一日敢忘，自己疑遭非法解任一事，尚由司法單位受理調查中，聲明屆時將尊重並接受調查結果。

李中旺重申，明泰員工之權益，員工家庭之生計，不能淪為企業間的競爭籌碼，對所謂的大艦隊而言，明泰也許只是一葉扁舟，在過去佳世達入股明泰二年多的時間內，憾未見其艦隊有何領航計畫，明泰仍是憑一己之力，及全體員工之努力，立足於國內網通產業。

李中旺強調，艦隊可以啟航，扁舟亦可棄之，然自己必須依法捍衛全體明泰員工權益，也呼籲佳世達經營團隊珍惜公司長年培育的人才，並值此央求公平會針對公開收購人佳世達就主導明泰進行大量解雇員工行為的合法性及合理性予以說明。

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