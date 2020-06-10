工研院AIdea攜手荒野保護協會　用AI「快篩」海洋廢棄物分布

▲工研院AIdea攜手荒野保護協會，運用AI人工智慧快篩海洋廢棄物分布。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院AIdea人工智慧共創平台今（10）日與荒野保護協會合作，提出「台灣海洋廢棄物預測」議題，運用AI人工智慧分析全台海岸121個測站的海洋廢棄物快篩調查數據，精準掌握海洋廢棄物分布，為未來淨灘選址提供參考地點。

工研院表示，荒野保護協會與綠色和平在2019年發布的海廢快篩調查數據推估，全台海岸線上約有1227萬公升，重量高達646噸的海洋廢棄物，相當於15萬袋大垃圾袋，未來透過AI能將單一測站的快篩調查數據，預測鄰近測站的海洋廢棄物分布狀況，有助於各測站的人力調配。

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工研院指出，海洋廢棄物是全球關注的重大污染議題，尤其海洋廢棄物污染場域廣大，更不容易找出污染源與污染區域之間的直接關聯，而且海岸邊的人造固體廢棄物因外觀、尺寸、重量、材質之間具有高度差異，相對於重金屬或農藥等化學污染，目前無法用單一檢測儀器或程序測量。

工研院說明，雖然源頭減量才是海洋廢棄物最根本的治理方式，但是改變源頭不易，而且需耗費較長的時間，因此做為末端補救的海洋廢棄物快篩與淨灘相當重要，現行的海洋廢棄物快篩調查抽樣，多以人工目測回報，過程十分耗時費力，若能借助AI人工智慧技術掌握海洋廢棄物分布，則能把快篩調查、淨灘的人力分配到污染較嚴重的海岸，增進淨灘效率。

工研院AI人工智慧應用策略辦公室副主任暨巨量資訊科技中心執行長馮文生表示，工研院擘劃2030技術策略與藍圖，長期投入共通基礎技術AI人工智慧的研發，打造AIdea人工智慧共創平台，協助各行各業找出AI人工智慧的應用發展。

馮文生指出，這次工研院AIdea與荒野保護協會合作，共同討論「台灣海洋廢棄物預測」議題，運用AI人工智慧精準掌握海洋廢棄物分布，協助淨灘與測站的人力調配，為永續環境盡一份心力。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，現行海洋廢棄物快篩調查抽樣方式，自全台121個測站以人工目測方式回報海洋廢棄物的體積與分布，而且海洋廢棄物分布極為不均，大半的海洋廢棄物都集中在10%的海岸，例如新北市瑞芳的懸崖地形，若淨灘活動都辦在交通方便之處，沒有針對情況嚴重的海灘加強清理，那麼台灣的海洋廢棄物怎麼清也清不完。

劉月梅指出，希望這次透過與工研院AIdea的合作，能靠AI人工智慧減少測站數量，政府或民間團體也可以針對污染嚴重的海岸加強淨灘，將人力資源調配更有效率，就能還給台灣大半的乾淨海岸。

工研院「人工智慧共創平台AIdea」匯集國內AI的產業議題庫、資料庫、人才庫，協助產業跨入AI人工智慧應用，引導台灣企業釐清自身的AI人工智慧需求、整備資料、訂定議題，並協助企業找出AI人工智慧的應用發展。

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