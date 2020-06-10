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大立光今早10點半將舉行線上股東會　決議每股配息79元「改寫台股新紀錄」

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▲▼大立光股東會會後記者會-林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

▲大立光執行長林恩平。（圖／記者周宸亘攝）

財經中心／台北報導

股王大立光（3008）於2013年股價登上千元門檻，蟬聯9年「股王」寶座，外資也相當看好大立光競爭優勢。大立光日前傳出將授權鏡頭專利給蘋果公司（Apple），解決專利紛爭以利供應鏈順利生產，引各界好奇，10日線上股東會將一探究竟。

由於疫情影響，大立光今年股東會改採視訊會議，將於10時30分舉行。各界矚目當手機供應鏈斷鏈情形，大立光該如何因應，以及大立光日前結束中國蘇州廠，並移轉至台灣興建新廠，將如何讓中國東莞廠持續經營。

請繼續往下閱讀...

大立光2019年每股大賺210.69元創歷史新高，董事會今年決議每股發放79元現金股息，改寫台股新紀錄，也是股東史上最高配息，等於持有1張大立光股票，就現賺7.9萬元現金。將提交股東會決議。

在大立光已購3塊土地中，位於西屯的4200坪土地於今年上半年建新廠，最快2023年完工量產；7400坪土地預計於今年下半年動工；至於另一塊3500坪土地尚有租約，則留待2021年動工。

此外，大立光於今年1月及4月時公布的廠房工程資訊，自地委建廠房及發包廠務工程，共約新台幣40億元，如此擴大投資，獵地、搶買設備動作不斷，大立光下一步該怎麼做，以及未來展望，皆是股東會的探討重點。

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大立光林恩平股東會

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