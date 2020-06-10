大立光「9P鏡頭」已導入設計！林恩平：鏡頭專利申請及核准　約有2900項

▲大立光執行長林恩平於股東會後，召開視訊記者會。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

「股王」大立光（3008）執行長林恩平10日針對新產品開發進度指出，受疫情影響關係，明年及後年新產品開發有遞延現象；智慧手機需求不明朗，不過超過1億畫素的「9P鏡頭」已導入設計，可望與自由曲面鏡頭（Freeform lens）等產品出貨。

林恩平說，光學鏡頭皆為客製化，因此今年的訂單，就必須要在去年底、今年初確定新模具；不過若客戶需要使用舊鏡頭，則可使用舊模具。

請繼續往下閱讀...

此外，林恩平透露，大立光目前申請中及核准的鏡頭專利約有2900項，客戶已導入「9P鏡頭」設計，今年有機會看到鏡頭應用在新產品上；至於客戶何時會導入鏡頭，則不清楚。

就產品拉貨狀況而言，林恩平表示，中低階產品客戶目前拉貨較積極，高階產品則較弱，良率則中低階產品仍有努力空間；不過中低階產品接得較少，「如果高階產品賣得不好，對公司較有影響。」

至於疫情過後，景氣將會如何？林恩平坦言，「仍看不懂。」

【延伸閱讀】

►大立光股東會通過「史上最高現金股利案」！每股配發79元 改寫台股紀錄

►大立光Q3景氣仍不明！執行長林恩平：對旺季有期待 但客戶訂單仍持續下修

►大立光讚台灣防疫成功！林恩平曝「口罩用10天」超珍惜 鼓勵員工國內多旅遊