檢調破獲史上最大代考集團　中鋼：舞弊者立即終止勞動契約

▲中鋼集團今（9）日回應表示，針對槍手代考一案，員工如於進用後發現舞弊者，將立即終止勞動契約。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

廉政署南調組破獲國內史上最大代考集團，中鋼集團今（9）日回應表示，針對槍手代考一案，員工如於進用後發現舞弊者，將待相關資料確認後，依108年度招募簡章規定立即終止勞動契約。

高雄地檢署以加重詐欺得利、偽造文書等罪起訴黃、陳等6人，追出已替至少29人次代考、牟利5358萬元，恐是國內歷來破獲的最大代考集團，應考單位包括中油、台糖、中鋼、中華電信、台電及警察科學校等。

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針對廉政署調查108年度國營事業機構槍手代考一案，中鋼表示，對於此等違反誠信之舞弊行為，不應予以姑息，而應積極查緝、追究其等犯罪責任。

中鋼曾與承辦106年度公開招考之試務單位，共同向當年度2名電子舞弊考生提出民刑事提告，該2人均對舞弊行為坦承不諱，一審刑事判決被告黃員等二人犯詐欺得利未遂罪，詎二審刑事撤銷原判決，改判黃員等二人無罪。

中鋼強調，上開判決有違社會良善標準、破壞考試公平性，明顯對一般認真考生有所不公，且助長舞弊歪風，長期而言勢將扭曲社會價值觀與善良風氣；未來仍持續秉持公平正義原則，辦理相關新進人員招考甄試，期盼未來能透過修法，以杜絕舞弊事件一再發生，讓舞弊人員能受到法律制裁，使認真考生能實踐理想。

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