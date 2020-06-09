槍手代考鐵飯碗　中油、台電硬起來：舞弊者停止勞動契約

▲台灣中油今（9）日表示，針對槍手代考一案，員工如於進用後發現舞弊者，將立即終止勞動契約。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

廉政署南調組破獲國內史上最大代考集團，台灣中油、台電公司今（9）日回應表示，對涉案員工將依相關人事獎懲規定辦理，已錄取進用者將依規定停止勞動契約。

高雄地檢署以加重詐欺得利、偽造文書等罪起訴黃、陳等6人，追出已替至少29人次代考、牟利5358萬元，恐是國內歷來破獲的最大代考集團，應考單位包括中油、台糖、中鋼、中華電信、台電及警察科學校等。

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台灣中油指出，去年12月間接獲考生涉及考試舞弊的情資，經研判極有可能為槍手代為應考，經經濟部函轉法務部偵辦，並於今年1月18日考試當日配合法務部調查執行搜索扣押及將相關人員帶回偵訊，而涉及考試舞弊的考生依簡章規定，於五年內不得再報考。

▲台電表示將配合檢調進行代考集團的調查。（圖／台電提供）

台電表示，據了解台電有一名應考人涉案，目前正配合檢調偵辦中，如確定涉及舞弊將按人事規章辦理，最嚴重者將除名；另也強調，台電招考筆試過程均有電子偵測，複試階段也有強化考生身份比對，以維持考試公平性。

台灣中油感謝檢調單位對於弊案積極偵辦，為免日後再生弊端，已針對考試作業提出防弊對策，包含要求考生報名時上傳近3個月照片、強化考生身分比對及監試作為及嚴格落實新進人員訓練考核期間評核等，期維持考試之公平性，進用優秀且適才適所員工。

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