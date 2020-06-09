華碩股東會登場！看好疫情為PC帶來契機　施崇棠：下半年不確定性仍高

▲華碩股東會登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（9）日由董事長施崇棠主持股東常會，談到今年初受到新冠肺炎疫情影響，衝擊全球供應鏈，華碩原本預估第2季的成果不錯，可惜因為東南亞封城造成影響，但目前已經正在快速恢復當中，至於下半年的需求面預測不確定性仍高，但華碩抱持審慎樂觀的態度積極因應。

施崇棠表示，今年第1季營收640億元，年減23%，主要是因為疫情衝擊全球供應鏈，但是無形中推動企業啟動數位轉型，再加上疫情因為在家工作、遠距教學帶來不錯的契機，所以華碩在PC本業將透過進化式創新來去掌握市場，只是今年的變動不確性仍高。

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▲華碩股東會由董事長施崇棠主持。（圖／記者姚惠茹攝）

施崇棠指出，雖然全球受到疫情衝擊需，但華碩經營團隊將維持營運成長和品牌價值的長期承諾，相信專業經理人可以發揮管理經營能力，妥善調整經營計畫，持續以進化創新和現有的核心事業，達到可持續成長的目標。

施崇棠強調，目前系統電腦事業群及開放平台事業群均已設置積極成長目標，只是達成時間點恐因疫情而延後，但團隊的達成信心和使命感不變，並因應數位時代的產業趨勢和用戶需求，華碩將開拓新市場，積極佈局AIoT、電競、商用等領域，透過長期的價值創造，成為華碩平台的重要基柱。

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