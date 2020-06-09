華碩加速數位轉型衝AIoT　施崇棠：不排除併購新創、結盟企業

▲華碩股東會由董事長施崇棠主持。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（9）日由董事長施崇棠主持股東常會，會後施崇棠接受媒體訪問表示，疫情讓華碩加速數位轉型，因此推動人工智慧物聯網（AIoT）事業群升級，同時看見商機所在，因此不排除透過併購新創、結盟企業來擴大專業領域。

施崇棠表示，疫情、貿易戰就像「上帝無形之手」，推動企業加速數位轉型，並促進分散式生產模式，而新的數位經濟將以消費者為中心，演變成合久必分、分久必合的局勢，並產生終極的平衡型態，這些都是數位經濟發展的必然結果。

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施崇棠指出，華碩內部加速數位轉型，推動人工智慧物聯網（AIoT）事業群升級，並從中看見商機所在，但B2B（企業對企業）或B2C（企業對消費者）有很多專業領域，像是智慧工廠、智慧醫療、智慧零售等，所以未來不排除透過併購新創、結盟企業來擴大專業領域。





▲華碩今日召開股東會。（圖／記者姚惠茹攝）

施崇棠說明，好的企業都會在長期和短期尋求平衡，所以現在華碩做的東西還是很重要，所以華碩採取進化式的創新，包含設計思維（Design Thinking）、淨推薦值（NPS）, 品牌定位（Brand Position），由三大巨頭各自負責形成金三角，並結合在一起，達成以消費者為中心的體驗。

至於手機事業方面，施崇棠強調，從衝量到專注，並不後悔這個決定，因為去年只推出2支手機，但是都進入排行前10名，而且評價很高，所以未來還是會以專注最好的手機為主，包含5G手機，至少掌握核心技術，可以做出更厲害的東西，相信華碩是朝向對的方向前進。

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