家樂福併頂好超市　經濟部：看出全通路整合、加碼投資台灣的企圖心！

▲國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈將併購頂好Wellcome和Jasons Marketplace精緻型超市品牌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林淑慧／台北報導

國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈將併購頂好Wellcome和Jasons Marketplace精緻型超市品牌，經濟部官員分析，家樂福目前在亞洲只剩下台灣市場，針對持續成長的超市、購物中心、線上購物及網路商城等全通路整合，看得出加碼投資台灣的企圖心。

依據經濟部統計，國內綜合型零售通路可區分為超商、超市、量販店三大版圖，量販店由家樂福、大潤發、愛買等位居市場前三大業者；其中，國內量販店龍頭家樂福年營業額超過700億元。

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官員指出，近年零售產業雖有成長，不過業者卻對今年景氣普遍看淡，除了今年過年提早，春節檔期被壓縮，新冠肺炎疫情延燒，也衝擊市場買氣及消費者信心，加以中美貿易火持續，未來走向不明，部分業者營運受到影響。

據悉，頂好目前在台灣有220多家頂好超市和Jasons Marketplace精緻型超市品牌，今年初即傳出求售訊息。受益於此股權收購案，將推升家樂福全台門市達350家以上。

家樂福表示，收購Dairy Farm集團在台的惠康百貨股份有限公司的全部股份，有利打造台灣家樂福成為台灣超市通路市占第二的通路，有利打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。

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