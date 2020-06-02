家樂福併購頂好超市能否過關？　公平會回應了

▲針對家樂福併購頂好超市，公平會有了初步回應。（圖／記者蕭筠攝）

記者余弦妙／台北報導

國內量販店龍頭家樂福今（2）日宣佈將併購頂好Wellcome和Jasons Marketplace精緻型超市品牌，對此，公平會副主委彭紹瑾表示，目前尚未收到家樂福收購案申請，若是收到就會依法審理。

彭紹瑾指出，目前還沒收到家樂福收購案件，一旦收到案件就會依法審核，屆時就會評估市佔率、申報條件，接下來還會依照公平交易法第13條第1項規定，對於事業結合的申報，如果其結合，對整體經濟利益大於限制競爭不利益者，公平會不得禁止其結合。

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另外，針對家樂福是量販，頂好是超市，市占率是否分開計算這點，彭紹瑾則是回應，一切還是要等收到申請案才會進行評估，因此無法多作評論。

據悉，頂好目前在台灣有220多家頂好超市和Jasons Marketplace精緻型超市品牌，今年初即傳出求售訊息。受益於此股權收購案，將推升家樂福全台門市達350家以上。

稍早業者發出最新聲明，表示已和Dairy Farm集團簽署協議，以9700萬歐元（約32億台幣）收購其在台惠康百貨所有股份，今年12月完成交易後將全數更換頂好超市品牌；Jasons Market則陸續轉為家樂福頂級超市。

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