台電擬重啟中火2、3號機組　今夏加入供電行列

▲台電表示將依照用電需求，適時安排中火2、3號機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

外界關切台中電廠2號、3號機何時加入供電系統，台電今（2）日回應表示，中火2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，將依照用電需求，適時安排這兩部機組加入供電行列，以確保備轉容量率達10％以上，維持供電充裕的綠燈燈號。

台電說明，臺中市政府雖於去（108）年12月25日廢止台中發電廠第2號及第3號機許可證，惟環保署已於今（109）年2月25日撤銷該行政處分，並表示許可證回歸展延審查。換句話說，台中電廠2、3號機操作許可證在台中市政府做出展延與否的決定前，是有效的，可以合法依照原許可條件進行操作。

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台電強調，台中發電廠已於今（109）年1月完成第1至4號機之環保改善工程，明顯減少空氣污染物，改善後之排放濃度除可符合現行空污排放標準，亦已低於臺中市政府研擬中之第三次加嚴標準草案，並非外界所稱老舊機組。

▲台中市議會國民黨議員要求台電不准重啟中火。（圖／記者鄧木卿攝）

台電也說明，台中電廠為回應地方民意代表及在地鄉親訴求，今日召開說明會向鄉親說明台中電廠運轉規劃、減煤減排成效，以及地方回饋事宜，也向民眾說明台中電廠2、3號機的現況，以及兩部機組加入供電系統對穩定供電的必要性。

台電強調，近來全台各地溫度明顯攀升，夏季用電尖峰即將來臨，同時疫情進入減緩期，工商活動逐漸恢復，台商也陸續回流，整體用電量隨之逐步成長。台電大修與停機維護的機組已按計畫陸續歸隊因應用電尖峰，而中火2、3號機亦規劃為供電行列的一員，以確保全國穩定供電，同時增加電力調度彈性以及因應緊急狀態的能力。至於中火2、3號機加入供電系統的時機，台電評估燃煤機組啟動需較長的準備時間，將依照未來供電情勢需要，提前規劃準備，以因應全民夏季用電需求。

台電表示，台中電廠減煤及減排去（108）年用煤量已較103年減少近600萬噸。今（109）年全廠用煤量以不超過1,260萬噸為努力目標。此外，台中電廠依經濟部指示於今年10月起執行「擴大自主減煤計畫」，空污季(10月至隔年3月)最多運轉機組數將從原承諾8部機組，減為7部，且總發電量不超過6部機滿載發電量。

台電指出，為回應民眾對電廠減少空污排放之期待，台中發電廠持續推動短期降載、中期環保設備改善及長期新增燃氣機組，持續減少空污排放，自建廠以來，累計投入空污改善金額達948億元，去（108）年空污排放量已較103年減少51%。其中1至4號機環保改善工程今年初已全部完成，其他機組的改善也陸續推動。未來台中電廠新增燃氣機組後，在「2氣6煤」的規劃下，再加上機組空污防制設施，預計114年空污排放量將較去（108）年再減少五成。

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