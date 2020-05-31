把握最後時間！想6月底拿到退稅款　網路報稅期間僅到明天

▲受到新冠肺炎疫情影響，財政部延長今年的報稅期間到6月30日，但是民眾如果想要在6月30日拿到退稅款，網路申報所得稅的期間只到明天（1日），請民眾把握最後的時間。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

為了因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，今年財政部全面延長綜合所得稅的報稅期間，將原本5月1日到6月30日，延長到6月30日，以紓解報稅期間國稅局報稅人潮、減緩納稅義務人的報稅壓力；但同時也提前退稅的時間從原本的7月底提前到6月30日。

因此，想要提前領到退稅款的民眾，網路報稅、稅額試算回復的時間僅到明天（1）日，民眾如果想要提早拿到退稅款，要把握時間。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，為了減輕新冠肺炎疫情給民眾帶來的經濟壓力，今年綜合所得稅申報退稅案件，提前一個月退稅，第一批退稅提前到6月30日，適用範圍為今年6月1日以前採網路申報以及稅額試算線上或者語音回復，或者5月11日向戶籍地國稅局以紙本申報，向是人工申報、二維條碼以及稅額試算書面回復等，所以想要提早拿到退稅款的民眾，要把握最後的時間。

其他如果在6月2日到6月30日才申報的民眾，退稅款就要等到申報結束後的一個月，也就是今年的7月31日報稅。

根據財政部統計，到5月30日完成網路申報（不包含人工申報以及稅額試算）案件為231萬件；但是相較去年同期相比，因為是接近快要報稅將要截止的日子，網路報稅的案件有381萬件，足足少了約150萬件。

財政部呼籲，今年提供多項網路申報服務新措施，綜合所得稅納稅義務人可利用自然人憑證、已註冊健保卡、電子憑證及經內政部註冊的TAIWAN FidO（手機認證），透過電子申報系統下載所得及扣除額辦理網路申報。

另外，今年也新增四大超商多媒體資訊機(KIOSK)查繳稅服務，民眾可以使用自然人憑證、已註冊健保卡透過KIOSK查詢本人查詢碼，利用電子申報系統下載所得及扣除額辦理網路申報。在家使用網路報稅，既便利又兼有防疫功能，還能提早退稅，請民眾多多利用。