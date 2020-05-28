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經濟前景衰退低迷　投信：投資債券該注意這3件事

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▲▼華爾街,紐約證交所,紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲各國持續寬鬆貨幣帶來的超低利率環境下，預期投資人持續對高信評債需求會維持強勁。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

在市場預期今年全球經濟受新冠疫情影響可能出現衰退下，股票型基金持續面臨資金流出、債券型基金則開始看到資金淨流入。施羅德投信觀察，在經濟前景低迷，各國持續寬鬆貨幣帶來的超低利率環境下，預期投資人持續對高信評債需求會維持強勁，而在債市投資上不妨採「三觀」策略。

所謂的「三觀」策略，也就是「價值觀、收息觀、產業觀」。施羅德投信總經理謝誠晃表示，價值觀要看的是債信是否具價值投資的吸引力；收息觀則代表在低殖利率、低股息的雙低時代下，債息能否提供相對高的收益率；產業觀則要注意，債信產品投資於哪些防禦型產業、避開哪些受景氣影響的產業。

請繼續往下閱讀...

施羅德投資經濟團隊認為，2020年很可能全年度仍會面臨經濟衰退。有鑑於此，雖然美股近期反彈力道大，但整體而言股票型基金資金還是持續流出。根據調查，經理人預估全球企業獲利將大幅衰退，因此防禦性產業、債券及現金當前最受青睞，EPFR的統計也發現固定收益基金已經從3、4月的資金大幅流出，在5月轉為淨流入。

面對經濟前景低迷又超低利率環境下，施羅德投信預期，高品質投資級債可望成為最受惠的資產類別。首先，3、4月的無差別拋售已大幅提高企業債的價值吸引力；再者，歐美和全球央行都致力於改善流動性，擴大資產收購範圍，高品質投資級債可望受惠。經驗顯示，美國聯準會前六次緊急降息後，美國投資級債3個月平均便有2.56％的報酬率，拉長至一年更有平均7.20％的報酬率。

除此之外，雖然高收益債未來有降評與違約風險，但由於聯準會也將購買墮落天使債券，還是看好其具吸引力的價值。惟須注意的是，在經濟前景不明之下，下半年需慎防短線波動；在各國央行積極救市之下，也帶來布局潛力標的的可能，施羅德投信環球收息債產品經理林良軍表示，符合「三觀」的高品質企業債為當前投資首選，尤其利差已經擴大至五年來高點，未來利差緊縮的資本利得空間可期。

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