　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

承諾捐出所有財富　推特CEO 4月以來慨捐逾25億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼推特（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）帳號被駭。（圖／路透）

▲推特執行長多西承諾於有生之年捐出所有財富。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

推特（Twitter）兼行動支付公司 Square 執行長多西（Jack Dorsey）日前曾表示，計畫在自己有生之年內將所有財富全數捐出。據外媒報導，多西近日又向「Project 100」組織捐贈了1000萬美元（約新台幣3.02億元），隨後又向1萬個受新冠肺炎影響的家庭提供1000美元現金。

據《富比士》（Forbes）報導，Project 100是由非營利組織GiveDirectly、Propel及Stand for Children發起，自4月以來，Project 100已籌集了8400萬美元，其中也包括多西捐贈的1000萬美元。其目標是籌措1億美元，以向10萬個美國家庭提供經濟救助。Project 100的其他捐贈者包括美國前民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）、億萬富翁舒斯特曼（Lynn Schusterman）及非營利組織Blue Meridian Partners。

請繼續往下閱讀...

多西日前接受外媒採訪時說道：「我本著萬物皆息息相關的生活原則，若有人正處於痛苦之中，隨著時間推移，我最終也會感到痛苦。」為此，他表示希望能在自己有生之年竭盡所能，透過公司或其個人努力協助那些正在受苦的人。

自上月以來，多西便頻繁「灑幣」。日前他在推特宣布，已將價值10億美元的Square股權轉讓給一家名為Start Small的公司，並稱期將成為自己的慈善機構，同時也宣布將於Google的公開試算表中披露所有捐款。

而根據該公開試算表，多西捐贈予Project 100的款項是於今年5月15日送出的。自4月以來，多西已向超過50個非營利組織發送了價值8,500萬美元的Square股票（約新台幣25.72億元）。5月21日，多西還向由楊安澤創立的非營利組織「人道傳遞」（ Humanity Forward）提供了500萬美元，該組織日前向2萬個受到疫情影響的家庭分別提供了250美元現金援助。

據富比士最新統計，多西目前身價為 49 億美元。

推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！雪乳掉出激晃…她身分曝光喊：
下班課注意！雙北等17縣市大雨特報　慎防豪雨彈襲
上《飢餓》收視創新低…工作人員爆「電視台有說話」！蔡允潔哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

低收入戶振興券怎麼發？龔明鑫：擬撥款入帳

台灣去年併購金額萎縮逾3成　專家：應視危機為轉機

軟銀補不完的財務黑洞！　願景基金擬售出OSIsoft逾450億元股份

瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

景氣分數再減一　景氣領先、同時指標持續下跌

人民幣匯價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

印度疫情再度爆發！　Nokia與OPPO工廠接連傳出群體確診

承諾捐出所有財富　推特CEO 4月以來慨捐逾25億元

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

低收入戶振興券怎麼發？龔明鑫：擬撥款入帳

台灣去年併購金額萎縮逾3成　專家：應視危機為轉機

軟銀補不完的財務黑洞！　願景基金擬售出OSIsoft逾450億元股份

瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

景氣分數再減一　景氣領先、同時指標持續下跌

人民幣匯價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

印度疫情再度爆發！　Nokia與OPPO工廠接連傳出群體確診

承諾捐出所有財富　推特CEO 4月以來慨捐逾25億元

港股國安法後「止跌」秘密曝光？彭博：陸資「光速進場」大買國企！

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

遭停止演藝活動！　手越祐也爆「不滿傑尼斯下重手」欲退社自立門戶

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

風田臉圓發福「2個月胖6公斤」　張文綺外景狂吃：我是女主持中最沒羞恥心的

伊能靜18歲兒「性感女裝照」被挖出！　清秀臉蛋登熱搜…網力挺小哈利：做自己

聲援香港雙城論壇生變？柯文哲：我個人主張繼續辦

俄人力挺「透明防護衣女護士」　大批女性學她這樣穿！

投資慘賠「股東反目」痛扁搶手機　男被帶到山區再打一次！簽下600萬本票

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

財經熱門新聞

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

勞保局補貼3萬元超過122萬人搶辦爆棚　已撥款337億元紓困

長榮4千億帝國經營權大戰　駙馬回歸有祕辛

大立光結束中國蘇州廠！生產重心扎根台中

即／美股大漲　S&P500飆上3000點

港版國安法衝擊市場？　金管局闢謠

滯留鋒面雨彈炸南台！水利署示警：高雄列一級淹水警戒

實體振興券哪裡領？四大超商可望入列「比照口罩模式」

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

豪雨炸南台！水利署示警：屏東一級、高雄與台中二級淹水警戒

台彩端午加碼7億創史上新高！　大樂透加開「百組百萬」

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

更多熱門

相關新聞

更／推特首標註川普推文「誤導人」：請事實查核

更／推特首標註川普推文「誤導人」：請事實查核

美國總統川普26日發布2則推文聲稱，關於2020美國總統大選的選票若用郵件寄送，將有作票疑慮，選票可以因此被偽造、非法印製和假冒簽名等。不過推特罕見地第一次在總統推文底下，附上事實查核連結，以對川普的誤導性言論矯正視聽。

牧羊犬張大嘴...小萌貓嚇到跌倒

牧羊犬張大嘴...小萌貓嚇到跌倒

見貓癱苗田嚇傻！下秒氣炸淚秒乾

見貓癱苗田嚇傻！下秒氣炸淚秒乾

推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

川普怒發推特：中國發言人很愚蠢

川普怒發推特：中國發言人很愚蠢

關鍵字：

推特Jack Dorsey

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面