承諾捐出所有財富　推特CEO 4月以來慨捐逾25億元

▲推特執行長多西承諾於有生之年捐出所有財富。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

推特（Twitter）兼行動支付公司 Square 執行長多西（Jack Dorsey）日前曾表示，計畫在自己有生之年內將所有財富全數捐出。據外媒報導，多西近日又向「Project 100」組織捐贈了1000萬美元（約新台幣3.02億元），隨後又向1萬個受新冠肺炎影響的家庭提供1000美元現金。

據《富比士》（Forbes）報導，Project 100是由非營利組織GiveDirectly、Propel及Stand for Children發起，自4月以來，Project 100已籌集了8400萬美元，其中也包括多西捐贈的1000萬美元。其目標是籌措1億美元，以向10萬個美國家庭提供經濟救助。Project 100的其他捐贈者包括美國前民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）、億萬富翁舒斯特曼（Lynn Schusterman）及非營利組織Blue Meridian Partners。

請繼續往下閱讀...

多西日前接受外媒採訪時說道：「我本著萬物皆息息相關的生活原則，若有人正處於痛苦之中，隨著時間推移，我最終也會感到痛苦。」為此，他表示希望能在自己有生之年竭盡所能，透過公司或其個人努力協助那些正在受苦的人。

自上月以來，多西便頻繁「灑幣」。日前他在推特宣布，已將價值10億美元的Square股權轉讓給一家名為Start Small的公司，並稱期將成為自己的慈善機構，同時也宣布將於Google的公開試算表中披露所有捐款。

而根據該公開試算表，多西捐贈予Project 100的款項是於今年5月15日送出的。自4月以來，多西已向超過50個非營利組織發送了價值8,500萬美元的Square股票（約新台幣25.72億元）。5月21日，多西還向由楊安澤創立的非營利組織「人道傳遞」（ Humanity Forward）提供了500萬美元，該組織日前向2萬個受到疫情影響的家庭分別提供了250美元現金援助。

據富比士最新統計，多西目前身價為 49 億美元。

►推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

＃過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招