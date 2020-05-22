推特CEO承諾有生之年捐出所有財富：我想在死前看到它的影響

▲推特執行長多西稱計畫在生之年內將捐出自己所有財富。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

推特（Twitter）兼行動支付公司 Square 執行長多西（Jack Dorsey）日前接受外媒採訪時表示，他計畫在自己有生之年內將其所有財富全數捐出。此前為協助抗疫，多西已將價值 10 億美元（約新台幣 300 億元）的 Square 股票兌現，捐給自己的慈善事業 Start Small LLC，約佔其總財富的 28%。

《CNBC》報導，多西周四（21日）在美國前民主黨總統參選人楊安澤（Andrew Yang）的直播節目上說道：「我本著萬物皆息息相關的生活原則，若有人正處於痛苦之中，隨著時間推移，我最終也會感到痛苦。」多西表示，他希望能在自己有生之年竭盡所能，透過公司或其個人努力協助那些正在受苦的人。

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多西上個月於推特承諾，將捐出其價值 10 億美元的 Square 股份，以協助新冠肺炎的救災工作，及支持普遍基本收入與女性健康教育。據其說法，這筆錢佔當時多西總財富的 28%。

「在我還是個孩子的時候，甚至到我已經 25 歲的時候，我都沒想過我會有今天的樣子（指財富方面）。」多西說，「我對金錢沒有什麼概念，直到我 35 歲。」多西於 2012 年首度登上富比士億萬富豪排行榜，其當時正值 35 歲。

對於今日的成就多西稱自己相當感激，且他將使這份感激之情化作行動。而對多西來說，這意味著將自己的財富用於有價值的事業上。

「我想在我有生之年捐出所有我所有的錢，自私地說，我想在我有生之年，看到它的影響。」多西表示，「我想確保我們正在幫助人們。」據富比士最新統計，多西目前身價達 49 億美元。

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