工作20年存123萬「陌生人來家中全沒了」　清潔婦泣：還我繳房貸辛苦錢！

▲老婦泣訴，「我希望這筆錢，檢察官叫他們趕快還給我。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

注意陌生人！一名張姓清潔工老婦在家中被詐騙集團騙走123萬元，她泣訴，「這筆錢我本來要繳房貸的…這是我的辛苦錢，靠自己的血汗賺來的。」新北地院法官痛斥4名被告所為，使本來民風淳樸的我國被譏為「詐騙王國」，且竟不會良心不安，各判2年至3年不等徒刑，其中2人服刑前得入勞動場所，強制工作3年。

判決指出，事發於2018年，莊男、劉男、徐男、黎男冒稱檢察官及員警，並偽造台北地檢署公證科收據傳真影本，以電話向張婦佯稱涉嫌刑事案件，須交付保證金，至對方住處收取123萬元贓款，因此詐騙得逞。

而張婦從事清潔工，月入2萬多元，她在法庭上泣訴，那天是劉男打電話說他是檢察官，「要來我家拿錢，他一直打電話來恐嚇我，我希望這筆錢，檢察官叫他們趕快還給我，我房子的貸款一個月還要繳2萬多元。」

▼老婦從事清潔工作，賺的辛苦錢被騙走。（示意圖／記者陳俊宏攝）

張婦哭訴，「我有跟他們講這筆錢要繳房貸120萬元，他們也知道。本來我今年就要繳完的，沒想到被這群人騙走，現在我都沒有錢繳，但一個月我還要繳2萬多元房貸，希望檢察官幫我跟他們要把錢快點還給我，這是我的辛苦錢，靠自己的血汗賺來的。」她說，來台工作20幾年，存到現在才有123萬元，交給劉男後，「他還說這個錢還太少，還要我拿房子去當鋪。」

張婦女兒也泣訴，爸爸是做工的，「其實一個月賺的錢沒有很多，我們揹房貸的壓力很重，我們每次來都覺得自己被凌遲一次，我真的很不想來，可是我一定要幫我媽媽討到這個錢…我希望法官重判他們，真的很可惡…我相信台灣司法。」

法官痛斥被告4人行為惡性甚重，使本來民風淳樸的我國被譏為「詐騙王國」，「心情頗為沈重，曾幾何時，我國少數年輕人以此方式詐騙弱勢者的錢花用，竟然不會良心不安，顯見我國社會道德觀與守法觀念已漸漸淪喪。刑罰理念主流固然是『教育刑』，但如刑罰不含有『應報』觀念的話，則刑罰就失去其應有的意義與價值。被告的人權固值重視，但被害人或告訴人或其等家屬的人權難道就不值一哂？」

法官依犯三人以上共同冒用政府機關與公務員名義詐欺取財罪，對莊男處3年、劉男2年10月、黎男2年4月、徐男2年徒刑；其中莊、劉並應於入監前，令入勞動場所強制工作3年。全案可上訴。