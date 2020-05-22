　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

東元第2季估衰退6%~8%　總座連昭志：下半年力拼持平

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經營權保衛！東元股東會登場　較勁寶佳市場派關注2大議案。（圖／記者姚惠茹攝）

▲東元中壢廠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今（22）日舉辦法人說明會，展望第2季營運，總經理連昭志表示，第2季預估衰退6%~8%，但看好中國大陸疫情趨緩，有機會呈現V型反轉，因此下半年力拼持平狀態，並積極爭取營運成長。

東元首季合併營收106.65億元，季減11.6%，年減8.9%；毛利率24.2%，季增3.8個百分點，較去年同期持平；營業利益8.09億元，營益率6.9%，季增1.6個百分點，年減0.3個百分點；稅後淨利4.47億元，季減29.6%，年減29.6%，每股稅後純益0.23元。

請繼續往下閱讀...

連昭志表示，首季主要是北美、義大利、東南亞、中國大陸上海等地受到新冠肺炎疫情衝擊，單季從產品分布來看，馬達佔比約46.7%、自動化暨智能系統佔比約7.5%、家電佔比約12.2%、能源暨工程佔比約10.3%、東訊佔比約2.3%、其他約21%。

展望第2季營運，連昭志表示，預估營運將衰退6%~8%，但看好中國大陸疫情趨緩，有機會呈現V型反轉，不過北美、東南亞等地的狀況則需要再觀察，因此下半年力拼持平狀態，並積極爭取營運成長。

海外市場方面，連昭志表示，越南廠受到當地趨向穩定的狀態，預計規劃在越南建立供應鏈；印度廠則因為受到封城的影響，所以廠房設計進行中，但預計建廠進度會延遲3個月，目前期望最快可以在2021年初投產。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

ET快訊
Gogoro總監偷情人妻！背景曝光　這些車都出自他手
Gogoro總監偷吃人妻！摩鐵激戰6次　還要綠帽夫賠償百萬
快訊／一客機墜毀巴基斯坦！「衝入住宅區」　機上載100名乘客
南方澳斷橋懲處名單出爐！「交通部次長、港務公司董座」都在內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

港股收盤慘跌1,349點！跌幅5.56%　創近5年最大單日跌幅

兆勁記憶體、網通事業再下一城　訂單、合作可望挹注營運逐季成長

電價紓困86萬戶受惠 台電董座：補貼金額已達200億元

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩13萬個名額

疫情造就零接觸經濟！許毓仁：與其發現金、酷碰券　不如推數位金融轉型

失業率飆升！　勞動部：將啟動安穩雇用計畫、僱主每聘1位失業者最多可領3萬

南台灣大豪雨　國稅局：災損記得存證據申請減免稅捐

東元第2季估衰退6%~8%　總座連昭志：下半年力拼持平

勞保局補貼3萬方案總檢討！勞團搖頭：申請門檻不合理　低薪族、中高齡勞工領不到

台銀紓困貸款核准金額　將破千億大關

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

港股收盤慘跌1,349點！跌幅5.56%　創近5年最大單日跌幅

兆勁記憶體、網通事業再下一城　訂單、合作可望挹注營運逐季成長

電價紓困86萬戶受惠 台電董座：補貼金額已達200億元

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩13萬個名額

疫情造就零接觸經濟！許毓仁：與其發現金、酷碰券　不如推數位金融轉型

失業率飆升！　勞動部：將啟動安穩雇用計畫、僱主每聘1位失業者最多可領3萬

南台灣大豪雨　國稅局：災損記得存證據申請減免稅捐

東元第2季估衰退6%~8%　總座連昭志：下半年力拼持平

勞保局補貼3萬方案總檢討！勞團搖頭：申請門檻不合理　低薪族、中高齡勞工領不到

台銀紓困貸款核准金額　將破千億大關

世界羽聯公布2020年剩餘巡迴賽程　印尼公開賽改至11月緊接大馬站

台南豪雨淨水場原水濁度升高　民眾飲用水煮沸後再使用

歐陽靖日籍老公「曾是AV界一員」！　大方曝工作細節…狂讚：我很佩服他

落跑鎮長揪朋友群聚喝酒　看警察上門「戴口罩躺棺材」裝死

台南豪雨帶來豐沛雨量紓解乾旱　曾文等水庫有進帳

味全龍5月23日首會二軍賽球迷　小龍女全新應援組曲亮相

中職／岳東華樂當守備活棋　讚江坤宇太優秀：沒話講

民進黨斥「香港一國兩制已死」　國台辦回應了

快訊／蘇貞昌：災害應變中心二級開設！請國人注意安全

男友偷吃女助理「小孩2歲了」！　女星帶傷硬撐工作…心碎大哭：覺得自己好蠢

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

勞工紓困貸款10萬元只剩15.6萬個名額　近30萬人已領到錢！

快訊／威力彩衝5.1億！頭獎號碼出爐

豪雨讓全台水庫進帳　水利署：台南、高雄水情燈號恢復正常

勞保局補貼3萬元今天截止申請！已有121萬人申請　只剩5萬人尚未申請

高雄市橋頭區發佈二級淹水警戒　梅雨雨彈攻勢今最強

油價估連四漲！下周汽柴油大漲至少1.4元「快去加油！」

謝金河：小心飆漲股的後座力

水利署示警　高雄市仁武區達一級淹水警戒

只剩一天！勞保局補貼3萬元狂吸121萬人申請　預估近5萬人未申請

摩根大通：台積電獨吞iPhone 12處理器訂單　三星幾乎沒局

快訊／高雄市仁武區達一級淹水警戒

1、2月期千萬大獎發票　7張未領

生技股衝浪的人當心了！　謝金河示警：該回頭審視基本面

更多熱門

相關新聞

東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

東元（1504）今（11）日舉辦股東常會，會中通過每股配發現金股利0.99元，董事長邱純枝表示，今年雖然受到疫情影響等不確定因素，但會全力執行本業成長，持續推動智能化、自動化、和數位化的策略發展，若是疫情可以得到有效的控制，今年的目標力拚全年不衰退。

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

蟬連6年入榜　東元獲選公司治理評鑑前5%績優股

蟬連6年入榜　東元獲選公司治理評鑑前5%績優股

東元無錫廠復工率達8成　董座邱純枝：估衝擊首季10%營收

東元無錫廠復工率達8成　董座邱純枝：估衝擊首季10%營收

關鍵字：

東元法人說明會連昭志

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

懷中小貓健康長大　溫柔獼猴卻消失了

獨／最遙遠的上班距離！淹水開不了店門

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面