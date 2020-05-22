東元第2季估衰退6%~8%　總座連昭志：下半年力拼持平

▲東元中壢廠。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今（22）日舉辦法人說明會，展望第2季營運，總經理連昭志表示，第2季預估衰退6%~8%，但看好中國大陸疫情趨緩，有機會呈現V型反轉，因此下半年力拼持平狀態，並積極爭取營運成長。

東元首季合併營收106.65億元，季減11.6%，年減8.9%；毛利率24.2%，季增3.8個百分點，較去年同期持平；營業利益8.09億元，營益率6.9%，季增1.6個百分點，年減0.3個百分點；稅後淨利4.47億元，季減29.6%，年減29.6%，每股稅後純益0.23元。

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連昭志表示，首季主要是北美、義大利、東南亞、中國大陸上海等地受到新冠肺炎疫情衝擊，單季從產品分布來看，馬達佔比約46.7%、自動化暨智能系統佔比約7.5%、家電佔比約12.2%、能源暨工程佔比約10.3%、東訊佔比約2.3%、其他約21%。

展望第2季營運，連昭志表示，預估營運將衰退6%~8%，但看好中國大陸疫情趨緩，有機會呈現V型反轉，不過北美、東南亞等地的狀況則需要再觀察，因此下半年力拼持平狀態，並積極爭取營運成長。

海外市場方面，連昭志表示，越南廠受到當地趨向穩定的狀態，預計規劃在越南建立供應鏈；印度廠則因為受到封城的影響，所以廠房設計進行中，但預計建廠進度會延遲3個月，目前期望最快可以在2021年初投產。

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