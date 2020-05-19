陳良基上任1196天「任期最久的科技部長」力推3件事：勇敢在台灣完成科技夢

▲科技部長陳良基即將卸任。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部長陳良基即將卸任，他參加科技部「感恩惜緣會」時表示，自己是農家出身的孩子，從來沒想過有機會擔任內閣閣員，4年前他懷抱感恩之心入閣協助，上任以來只想推動「3件事」，分別為深耕基礎研究、推動創新創業及懷抱人本精神。

科技部19日舉辦「感恩惜緣會」，出席會者包括科技部政務次長許有進、謝達斌、常務次長鄒幼涵，新竹科學園區管理局局長王永壯、中部科學園區管理局局長許茂新、南部科學園區管理局局長林威呈，以及「神祕嘉賓」和碩董事長童子賢。

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陳良基於2016年5月20日從台大電機系借調擔任教育部次長，自2017年2月8日改任科技部長，任期到今年5月19日，引領科技部共1196個日子，是科技部改制以來任期最久的部長。科技部製作影片提到，陳良基於任期內，每週寫給同仁一封信，共167封信，舉辦323場記者會，主持3000場會議與60場以上的直播，並發射2顆衛星「福爾摩沙衛星五號」與「福爾摩沙衛星七號」升空。

在播放回顧影片時，陳良基數度感動落淚，還拿出手帕出來拭淚。他致詞時表示，當時願意加入內閣，主要是從學界的理想性來看，應可協助國家做更多事情，從中他也發現許多結構性問題，要有人出來處理，他也感謝總統蔡英文對他厚愛和建議，力挺台灣科技發展，「既然你那麼多意見，你就出來幫忙。」於是他接下科技部長，一點一滴完成當時在學術界期待的目標。

陳良基說，這幾年來感謝科技部同仁的努力與協助，順利完成當初入閣時提出的計畫，科技部也確實完成台灣科學家、研究機構、科技產業所期待的目標與成果，都是科技部團隊共同打拚出來，同時也幫助在台灣懷抱科技夢的人，造就探索科學的環境，勇敢在台灣完成科技夢。

「科技進展有生命週期，個人能力也有其侷限，而我也完成階段性任務。」陳良基說，科技部應可橫跨各部會回饋，站在行政院的高度，協助規劃台灣內各個面向導入應用性科技，讓台灣整體科技快速滾動，「台灣土地小、資源少，卻可以完成很多事情，這就是『小國大戰略』。」這也是他盡力遊說台積電董事長張忠謀留下3奈米製程的理由之一。

至於在科技部長任內是否有遺憾之處，陳良基表示，這幾年把國內科學研究人才推廣至海外，不過今年由於新冠肺炎（COVID-19）影響，無法帶徵才團到美國，非常遺憾，但他也期勉科技部同仁：「科技進展不等我們，全世界都以摩爾定律（Moore's law）的速度往前跑，希望能用這樣的精神持續推進，把影響力擴大。」

最後，陳良基還開玩笑說，對於任內期間逼同仁工作緊繃，感到相當抱歉，未來他若申請科技部計畫，也請同仁不要「秋後算帳」，引起現場哄堂大笑。

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