　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

友訊經營權之爭　獨董鍾祥鳳、馮忠鵬公開反擊董座胡雪

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲友訊2獨董遭解任喊「無效」將提告　馮忠鵬、鍾祥鳳亮扣繳憑單自清。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

友訊（2332）經營權大戰，獨董鍾祥鳳、馮忠鵬今（19）日針對胡雪昨（18）日「敬致 友訊全體股東的一封信」出招反擊，提到友訊全球市佔率曾達25%，但近年已失產品發展方向，導致員工多年沒有調整薪水、股東沒有合理的分配股利，強調友訊急需改革，需專業人事來回復治理正軌。

友訊獨董鍾祥鳳、馮忠鵬回應全文：
一、眾所周知，全球最大的經濟體是美國、歐洲以及中國，姑且不論其舉例國家包括台灣、印度、俄羅斯、加拿大、澳洲等國家市占率是否處於領先群，這對一個國際品牌而言，影響甚微。誠如媒體近期報導，友訊本來是全球消費性網通產品第一品牌，卻在最近10年，落後於後來居上的華為、TP-Link、華碩等，為什麼？難道不是因為產品發展失去方向，海外分公司無法有效管控、公司治理被輕忽？ 公司難道還不需要改革嗎？ 公司員工多年沒有加薪，股東多年沒有分配合理股利，難道還能繼續忍受公司無止境的虧損下去嗎？

請繼續往下閱讀...

二、友訊本來在世界各國都有可觀品牌價值，全球市占率在極盛時高達25%，台灣之光當之無愧。然觀今最大的美國、歐洲及中國市場，莫說全球營收僅為TP-Link的四分之一，甚至陸續被一些後進品牌超車，媒體所言「雜牌」聽來痛心，卻是不爭的事實！不需要看市調資料，2010年，D-Link 與 TP-Link的營收都約為10億美金，而今日D-Link 2019 營收僅約5.6億美金，而TP-Link今約為22億美金，這些都是公開資料可供查證。選擇繼續粉飾太平，自我滿足，對友訊改革沒有幫助。

三、我們不變的訴求，是希望公司將經營權與所有權分開，回歸公司治理，授權專業經營團隊。無論高家或台灣鋼鐵，都只是公司的投資者之一，與一般股東無異。唯有選擇專業人士來經營公司，讓公司回復治理正軌，加強國際競爭力，期能轉虧為盈，大小股東都能分得豐厚的股利，全體員工能加薪、分紅，才符合全體利害關係人的最大利益。

四、我們再三強調，科技公司及品牌的經營與管理，除了專業，仍是專業。我們理解胡雪女士的用心，但無法認同其具有足夠專業能力能帶領友訊。相信所有的股東及員工亦無法接受一上市科技公司的董事長再身兼執行長、總經理，財務長等一干重要幹部付之闕如，只為遂其所謂的守護家族傳承，企圖掌握公司的所有權、經營權，排斥外部專業經理人來經營管理公司。此舉只會讓公司繼續虧損下去，營收及品牌市佔率繼續走下坡，最後連「雜牌」都不是，甚有可能淡出市場。這不是我們及所有股東們希望看到的結果。

我們都希望友訊能夠振衰起敝，重新贏回全球第一品牌的地位，我們更希望將所有的爭議，拉回到最重要的主軸——公司治理：投資者選出適任的董事會，董事會授權經營團隊對公司產品及管理進行改革，獨董們秉持超然立場繼續代表股東監督董事會是否符合公司治理法規。

時間不在友訊這邊，我們已經沒有多少時間可以蹉跎了！請股東們及員工都能支持改革，讓公司回復治理正軌，這才是我們共同的願望！

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

相關閱讀：
►友訊經營權之爭激戰　董座胡雪寫給股東一封信「痛批市場派」
 

ET快訊
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

豪雨襲擊南台灣　雲林縣再達一級淹水警戒

樂觀情緒漸漲！各國企業踏上復甦重整之路　對員工關注度將有所提升

台指期漲111點　分析師：整理盤進入尾聲、台股有望再創高點

夏普截至3月年度利潤驟降37％！　未公布今年預期收益

防疫優先！　勞動部取消10場開齋節活動、1萬多人受影響

Square跟進Twitter宣布無限期在家工作！　微軟示警：若成為常態恐有負面效果

天下雜誌公布台灣最強50大集團　鴻海躍居龍頭、台積電最會賺錢

台股收盤大漲119點！台積電、傳產龍頭股穩盤　指數收10860點

近200萬人成「潛在紓困族」　約三分之一勞工因疫情所得受衝擊　

掌握股市反彈下一步！五大題材不畏疫情衝擊　可逢低分批布局

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

豪雨襲擊南台灣　雲林縣再達一級淹水警戒

樂觀情緒漸漲！各國企業踏上復甦重整之路　對員工關注度將有所提升

台指期漲111點　分析師：整理盤進入尾聲、台股有望再創高點

夏普截至3月年度利潤驟降37％！　未公布今年預期收益

防疫優先！　勞動部取消10場開齋節活動、1萬多人受影響

Square跟進Twitter宣布無限期在家工作！　微軟示警：若成為常態恐有負面效果

天下雜誌公布台灣最強50大集團　鴻海躍居龍頭、台積電最會賺錢

台股收盤大漲119點！台積電、傳產龍頭股穩盤　指數收10860點

近200萬人成「潛在紓困族」　約三分之一勞工因疫情所得受衝擊　

掌握股市反彈下一步！五大題材不畏疫情衝擊　可逢低分批布局

蔡英文520就職　6都首長、各黨主席、卸任元首是否出席一次看

郵局更方便！郵件、掛號改收件地址　5/20起可以線上辦了

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

一粒卡臣出自他手！蘇貞昌欽點丁怡銘政院發言人：你準備好了

凱薩飯店首度進駐東台灣　允諾照顧具運動潛力且家庭困苦人才

地方媽媽曬衣兼蒐證！半裸男蹲地用力留下「2條濕軟」　她怒吼：撿走

防疫在家追劇、滑手機狂耍廢　最強對策讓妳宅整天也能養成好氣色

老奶奶過馬路⋯黑衣暖男衝上前攙扶　竟是人氣偶像BTOB！

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

用「美力」助抗疫！　萊雅捐4萬5千份產品為防疫加油

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

財經熱門新聞

勞工紓困貸款百萬名額已受理74.1萬件

口罩解禁衝商機！康那香：國家有難優先幫　訂單排隊等開放

啥米！　這款統一發票中獎無法領獎

天下雜誌公布台灣最強50大集團　鴻海躍居龍頭、台積電最會賺錢

雨彈襲擊一波波　水利署：桃園已達一級淹水警戒

全球首批智能認證貨櫃船就在台灣！　陽明海運：投入亞洲線營運

520行情總回顧！近5次台股漲跌一表掌握　今年表現預期「中性偏保守」

台泥董事長張安平：經濟海嘯來襲　超過10億人恐重新進入貧窮世界

Dyson創辦人自曝為電動車計畫損失3%財富　原型車首曝光！

台股早盤飆漲167點！台積電、大立光漲逾1%　指數站上10900點

台股絕佳買點出現！4大趨勢提供下檔支撐　長線展望不看淡

豪雨特報雨彈來襲！雲林、台南發佈一級淹水警戒

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招　

台星有望與台灣大、亞太5G三方合作？

更多熱門

相關新聞

ISS權威機構報告挺友訊公司派　針對股臨會董事解任案給出反對建議

ISS權威機構報告挺友訊公司派　針對股臨會董事解任案給出反對建議

友訊（2332）經營權之爭越演越烈，首次交鋒就是由獨董發起的6月1日股東臨時會，主張解任包含董事長胡雪在內的5位董事職務，但ISS(Institutional Shareholder Services，機構股東服務公司)今（19）日出具報告支持公司派主張，針對6月1日股東臨時會的董事解任案給出反對的建議。

友訊經營權之爭激戰　董座胡雪寫給股東一封信「痛批市場派」

友訊經營權之爭激戰　董座胡雪寫給股東一封信「痛批市場派」

友訊經營權之爭大打法律戰　經濟部：關鍵資料待補件

友訊經營權之爭大打法律戰　經濟部：關鍵資料待補件

友訊發出聲明澄清　解任2名獨董「合法有效」

友訊發出聲明澄清　解任2名獨董「合法有效」

友訊經營權之爭決戰6月1日股臨會　台鋼董座王炯棻強調3次：「會贏」

友訊經營權之爭決戰6月1日股臨會　台鋼董座王炯棻強調3次：「會贏」

關鍵字：

友訊經營權獨立董事鍾祥鳳馮忠鵬

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面