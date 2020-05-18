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友訊經營權之爭激戰　董座胡雪寫給股東一封信「痛批市場派」

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▲友訊,D-Link。（圖／資料畫面）

▲友訊經營權大戰開打。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

友訊（2332）經營權大戰進入肉搏戰階段，公司派今（18）日再度出招反擊，以「敬致友訊全體股東的一封信」刊登半版聲明啟事，積極爭取友訊股東支持，聲明啟事中要求市場派別為了掩飾掠權之實，而玷污「改革」之名，至於市場派截至出稿前尚未有所回應。

友訊今年改選董監事，公司派和市場派激烈纏鬥，市場派台灣鋼鐡結合友訊董事李中旺、獨董馮忠鵬、鍾祥鳳扛著改革大旗，但在上次董事會被解職後召開記者會，主張解職無效，並要提起告訴，此舉讓友訊董事長胡雪和員工決定在媒體刊登聲明啟事反擊。

請繼續往下閱讀...

友訊聲明啟事內容提及，友訊成立迄今已34年，仍在競爭激烈的全球市場努力搏鬥，並沒有殞落，被媒體形容是「雜牌」，讓長期為友訊辛勤工作及以D-Link為榮的員工情何以堪，並反擊市場派「那些號稱改革而在位數年、無所作為，卻與市場派結合的董事們及市場派台灣鋼鐡，不要為了掩飾掠權之實，而玷污了改革之名！」

友訊員工更是私下透露，質疑李中旺、鍾祥鳳、馮忠鵬和前總經理林仕國過去都是公司的經營階層，友訊這幾年陷入轉型危機，難道不用負起責任，甚至爆料市場派的董事及獨董，表面扛著改革大旗，實際為了謀求自己的利益。

友訊指出，公司內部分層負責，OBU營收獲利制定都和策略性產品綁定，分公司通路是友訊的無形資產，發揮各分公司長處，厚植研發實力，建立全球化系統，降低成本結構，才能發揮最大效益，並強調身為知名網通品牌公司，從不反對和其他公司技術結盟，但鋼鐵業和網通業合作並無綜效，也看不出未來對友訊的發展有任何綜效。

友訊提到，公司內部從2012年起就陸續展開改革，成立central hub降低庫存，時任執行長魏美玲也積極延攬研發人才，新任北美執行長也在今年3月首度交出獲利成績單，公司內部的改革轉型一直都在進行。

友訊指出，目前公司重要產品如5G產品線、交換機、企業無線AP等仍以台灣代工廠為主，並自行研發雲平台、軟體管理，交由中國代工廠的多是低價競品，強調對於外界報導代工廠不實資訊，友訊不排除提告，以維護自身和相關廠商權益。

「敬致 友訊全體股東的一封信」全文：
友訊今年34歲了，至今，我們依舊佇立在競爭的全球市場上並努力的搏鬥著，談何殞落？被某周刊指稱D-Link是雜牌，這讓長期為友訊辛勤工作及以D-Link為榮的我們情何以堪？在此，我們呼籲那些在位數年、無所作為，卻與市場派結合的董事們及媒體所稱的市場派台灣鋼鐡，請不要為了掩飾掠權之實，而玷污了「改革」之名！

我們更要呼籲全體股東不要受到誤導，切莫輕易交付股東會委託書予市場派台灣鋼鐡（其藉由108年12月設立資本額僅50萬元的【友訊投資有限公司】混淆全體股東視聽），因為我們沒有辦法拿大家一直以來所守護的全球品牌D-Link去冒任何的風險。

友訊這幾年來致力於軟實力的開發和投資，提供消費者、企業不同雲平台服務，由Box Mover轉向 Total Solution & Service Provider，並加強對企業戶的全方位開發，在大家的努力下，毛利率已大幅顯著提升，我們從未間斷地在為公司的成長奉獻，懇請友訊全體股東能持續給予公司團隊支持及鼓勵。

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