疫情襲擊＋新加坡興隆踩雷案　中信金下修海外獲利目標至3成以下

▲中信金今天舉行2020年第1季線上法說會，由金控總經理吳一揆、財務長邱雅玲共同主持。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國銀海外獲利，中信金控今（11）日舉行今年首季線上法說會，中信金財務長邱雅玲表示，過去5年中信銀海外分子行獲利占比約30%至40%，如今受到疫情影響，加上新加坡興隆案，預估今年海外獲利貢獻可能會降至3成以下。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，全球金融市場雖受到疫情大幅影響，但整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，今年第1季稅後盈餘為121.6億元，仍較去年同期成長將近10%，每股稅後盈餘（EPS）為0.62元。

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針對新加坡興隆集團踩雷案，中信金控財務長邱雅玲表示，過去中信銀策略以海外發展為主軸，以東南亞地區的樞紐來看，新加坡分行扮演區域性銀行的角色，過去5年來，對全行獲利貢獻顯著，但難免會跟國際脈動受到影響，曾遇過航運、水處理公司、棕櫚油、石油等較大的案件，不外乎與景氣有關，不過會加強控管機制。

邱雅玲指出，這次新加坡分行對興隆集團的曝險金額為9,000萬美元，目前正處在委託律師與銀行團協商中，針對該集團的子公司的淨值、個人財產等再協商，初估興隆集團子公司的淨值或大股東個人資產，約莫占銀行團欠款的一半左右，預計第2季備抵呆帳提列會增加到50%，之後視協商進度來提列，最壞打算會再今年提列完畢。

邱雅玲也提及，海外分行近年來稅前盈餘占全行稅前盈餘約30%至40%，每年隨景氣狀況不同略有變化，今年因受到疫情影響，預估偏低的水準，加上興隆案，預估獲利貢獻可能會降至20%。

全球吹起降息風，外界關注對中信銀的影響，邱雅玲說，淨利息收益今年第1季比去年第4季高是因為放款與存款重訂價期間不同，降息時放款利率會先降、存款則是延後反應才導致NIM上升。隨著美國聯準會降6碼、台灣央行降1碼，以今年會計年度來看，對中信銀的影響約7到8個基本點，由於去年NIM是在1.5％，所以預估今年會落在1.42%至1.43%。