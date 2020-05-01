財政部說重話：華南永昌證董事會未發揮作用　要檢討全面改組！　　

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

針對華南永昌證董事長鄭永春以及副董事長許元禎為了華南永昌證發行權證避險不及造成大幅虧損而雙雙請辭，財政部今（1）日回應，依據金管會的調查結果認定，華南永昌證董事會確實有缺失，為發揮積極有效的監督責任，所以董事會要全面改組。

華南金旗下的華南永昌證因為發行認售權證避險不及，導致最後大虧47億元。

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華南金今（1）日公告，華南永昌董事長鄭永春、副董事長許元禎辭職。根據了解，董事長的懸缺先由華南金總經理羅寶珠先代理，後續等行政院派任；而副董事長的懸缺則先不補任。

華南永昌證昨日被金管會罰144萬元，且前總經理陳錦峰停職一年；但是民進黨立委高嘉瑜在財委會上一直質疑，難道華南永昌的董事會，包含鄭永春、許元禎(新光金駙馬)都不用負責嗎？

財政部表示，華南永昌證發行權證業務鉅額虧損，依據金管會調查結果，華南永昌證券就建立及執行風險管理、內部控制及稽核制度等，應該有重大疏失，公司的高階管理階層於業務面和執行面的監督效能嚴重缺失。

財政部考量華南永昌證券董事會所擔負監督職能，於在這次虧損案件中未發揮積極有效作為，基於股權管理機關，健全投資事業股權管理，以維護公股權益，將督請華南金控公股代表徹底檢討子公司華南永昌證券董事會成員適任性，進行全面改組。

此外，據消息人士指出，這次華南永昌證的事件給公股的券商來說是一個很大的教訓，也狠狠地上了一課，所以財政部上次邀集公股券商進行座談會時，就已經明確下了指示。除了落實內稽內控、風險控管之外，董事會也要強化，發揮真正監督的功能；以及獨立董事也要強化職責，在類似的事件當中扮演角色。