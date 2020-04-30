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佳世達再出招！出價每股30元公開收購明泰19%股權　友訊經營權大戰出現大轉折

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▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、董事長陳其宏、財務長王淡如。（圖／記者姚惠茹攝）

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（30）日召開董事會，為進一步結合佳世達與明泰的雙方資源，以儘早掌握5G高速發展之龐大商機，將以每股現金新台幣30元，公開收購股票上市公司明泰科技股份有限公司（3380）已發行的普通股。

佳世達表示，本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於109年5月11日，公開收購開始日預計不晚於民國109年5月12日，預定最高收購數量為103,071,668股，約明泰已發行普通股股份總數的19%，最低收購數量為27,124,123股，約明泰已發行普通股股份總數的5%，若收購股權比例達最低收購股數時，公開收購即為成就。

請繼續往下閱讀...

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達以發展智慧解決方案為近年最重要的營運方針之一，明泰是國內網路通訊技術的佼佼者，希望透過公開收購增加持股，進一步在5G、車聯網、智慧工廠等領域深度結盟，為雙方創造更高的股東價值。

佳世達近年推動聯合艦隊策略，希望集結具有獨特優勢的策略夥伴，以集團力量共同開創事業新局，這次對明泰提高持股，即是希望藉由本公司擁有的雄厚技術與製造實力，結合明泰在網通設備產業能力，以維護台灣網通設備產業在國際的競爭力，合力擴大國內外市場占有率與客戶群。

佳世達目前已是明泰最大股東，集團綜合持股共23.8%，這次公開收購希望達到綜合持股28.8%至42.8%，因此佳世達誠懇盼望明泰股東惠予支持，將與明泰發揮合作互利優勢，持續追求成長，加速5G的布局和經營，提供客戶更完善的產品與服務，並提升股東價值。

不過由於友訊（2332）日前爆發經營權之爭，而公司派更在今（30）日攜手佳世達突襲撤換明泰董事長李中旺，改由佳世達法人代表黃文芳出任，因此現在佳世達再出手以每股30元公開收購明泰19%股權，勢必將對友訊的經營權之爭投下變數。

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