友訊經營權大戰出現轉折！公司派攜手佳世達出招　搶先撤換明泰董事長李中旺

▲明泰董事長李中旺。（圖／資料照）

記者姚惠茹／台北報導

友訊（2332）日前爆發經營權之爭，今（30）日公司派逆襲，攜手明泰（3880）大股東佳世達（2352）在董事會提案，撤換明泰董事長李中旺，由佳世達法人代表黃文芳擔任明泰董事長，並由即日起生效。

友訊經營權大戰，原本是由市場派的台鋼集團，結合友訊董事會成員的明泰董事長李中旺、友訊前總經理林仕國等，要在友訊今年的董監事改選之中，爭取過半席次進行公司改革，不過公司派的友訊董事長胡雪強調要力守經營權，並積極尋求結盟來反制市場派。

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友訊法人代表就在今日明泰董事會上，攜手持有明泰2成以上股權的佳世達，變更議程提出要撤換明泰董事長李中旺，改由佳世達法人代表黃文芳接任，最終以友訊、佳世達各2票，以及總經理林裕欽1票的5比3局面通過提案，並重訊公告解除李中旺的董事長、執行長職務。

根據市場人士爆料，由於明泰近年營運狀況未見起色，因此內部早有傳出對李中旺的質疑聲浪，再加上佳世達也有所不滿，始有這次的突襲撤換之舉，而且不僅友訊和佳世達是持有明泰股權的大股東，明泰同樣在友訊董事會佔有一席之地，因此勢必將對友訊的經營權之爭投下變數。