巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

▲巴西民眾示威遊行。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

巴西司法部長莫羅（Sergio Moro）不滿總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政治干預，23日宣布辭職，導致政經界連環波動，巴西股匯市24日雙雙暴跌，大盤跌幅一度近10%，巴西貨幣（巴西雷亞爾）大幅貶值，兌美元紀錄再壓低點。

巴西股市指數一度下跌7%，甚至挫至9.6%，中央銀行連忙收斂，最後大盤跌幅為5.5%；與此同時，巴西雷亞爾兌美元也一度貶值4%，以5.75巴西幣兌1美元創歷史新低。

請繼續往下閱讀...

另一方面，洲際交易所（ICE）原糖期貨24日收低，加劇巴西貨幣（巴西雷亞爾）大幅貶值，在23日跌至歷史新低後，兌美元再觸及低點，一度跌至5.70巴西雷亞爾。

▲巴西原糖期貨收低。（圖／路透社）

根據ICE，5月原糖期貨收盤下跌0.11美分，或1.1%，每磅9.73美分作收；7月原糖期貨收低0.2美分，每磅9.81美分。事實上，4月28日曾跌至9.55美分，是2008年6月以來最低。

不過，巴西雷亞爾疲軟，主要生產糖的巴西也對出口更有利。巴西交易商表示，現在全世界燃料需求低迷，生物燃料需求下降，對糖廠及在巴西國內市場而言，巴西雷亞爾大幅貶值，以美元計價的糖出口交易，比起以巴西雷亞爾計價，更具吸引力；也就是說，當巴西雷亞爾進一步貶值，更能讓食糖產量增加。

此外，英國倫敦8月白糖期貨收盤跌4.60美元，或1.4%，每噸317.40美元。10月白糖期貨跌4.40美元，結算價報每噸310.40美元。