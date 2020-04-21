租屋遇到張淑晶！女房客一天都沒住到　還要賠8.7萬元房租

記者黃翊婷／綜合報導

阮姓女子去年7月透過租屋網站，以每月1萬2500元的費用承租北部某房間，後來發現房東是張淑晶，加上目睹其他房客的不良行為，隨即決定不租，並在正式簽約之前交還房卡，沒想到事後挨告遭索賠11萬元的租金，日前也被彰化地院法官裁定應賠償張淑晶8萬7500元，全案仍可上訴。

▲張淑晶這次告贏了。（圖／ETtoday資料照）

阮女在判決書中提到，當初是在租屋網站看到出租資料，網站上登記的房東為牛姓男子，打電話過去接聽的卻是張淑晶，從接洽到現場看房都是透過手機聯繫，張本人並未出面，2019年7月1日看房的時候也是透過手機指示拿取房卡，「我有先問有無空房，她一直要我到現場看，等我到了現場，才發現房間已有房客居住，她跟我說該房間租約已經到期，等原房客退租之後就可以搬進去，還保證可以先住另外兩間空房。」

阮女因為找房找到很晚，覺得很疲累，於是按照張淑晶的指示先匯款1萬4400元，但沒有拿到新的房卡，只好先將行李放進房間，再外出辦事，結果當天晚上回家就看到一名男房客拿鐵棒敲擊另一名房客的門，與房東保證房客全是女性、出入很單純的說法不同，「我感到害怕，立即表示不租，要求退還訂金，但張淑晶不同意，還說報警處理即可，我直到報警才知道她曾經因為租屋爭議躍上新聞版面，我想進入房間取回行李（出門時忘記帶房卡），才佯稱同意承租，並希望免收重新設定房卡的500元費用，取回行李之後就離開了。」

▲張淑晶並未現身帶阮女看房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然阮女堅稱雙方並未簽立書面租約，實際上也沒有入住，租約不算成立，張淑晶沒有理由提告求償11萬元的租金。但彰化地院法官調閱兩人的LINE對話紀錄，發現她在2019年7月1日表明承租意願，出庭時也自稱有詢問房東是否可以養狗，得知可以養寵物後口頭上有同意要租一年，足見雙方就承租標的物、租賃期間為一年、租金為1萬2500元等租賃契約之必要點，均已達成一致，堪認已達成租賃合意。

法官接著說，阮女與房東的租賃關係在2019年7月1日就已有效成立，租賃期間應為2019年7月1日至2020年6月30日，她卻在2019年7月2日凌晨0時許取走行李後離開，沒有再與房東聯繫，也未解除或終止租約，因此認定雙方的租賃關係仍有效存續，最後判她應賠償8萬7500元較為適當，全案仍可上訴。