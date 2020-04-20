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全球瘋搶「防疫酒精」要漲價？台糖緊急回應了

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▲台糖今（20）日發佈聲明表示，75%酒精(350ml)為民生防疫重要物資，價格仍維持每瓶45元，販售通路也維持不變。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台糖今（20）日發佈聲明表示，75%酒精(350ml)為民生防疫重要物資，價格仍維持每瓶45元，販售通路也維持不變。（圖／記者邱顯燁攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球瘋搶口罩、酒精等防疫物資，外傳台糖產製的酒精即將漲價，台糖今（20）日發佈聲明表示，75%酒精(350ml)為民生防疫重要物資，價格仍維持每瓶45元，販售通路也維持不變。

目前全球搶購酒精，造成酒精原料大缺貨，台糖日前公告自今日起，95度散裝酒精銷售對象將僅限公務機關、醫療院所及學校，且各單位每月訂購以100公升為限，每公升售價也調高至新台幣77元。

請繼續往下閱讀...

台糖澄清，散裝酒精與民生用防疫酒精的供應對象不同，95度散裝酒精因應防疫需求限縮供應對象、數量及反映成本而提高售價，但絕不影響防疫用75%酒精(350ml)的價格與供應量。

台糖表示，因新冠肺炎疫情蔓延，台糖酒精原料採購成本已增加約三成，考量75%酒精為重要防疫物資，台糖用自行吸收成本的方式，讓一般民眾買到的防疫用酒精之售價仍維持每瓶45元。

另外，台糖表示，75%酒精新的料源到港，還會再增加防疫酒精的生產數量，目前在家樂福、大潤發、全聯、全家、7-11及萊爾富等通路都有販售，請民眾無需擔心或恐慌。

台糖也提醒，民生防疫酒精無需囤積或搶購，依實際需要適量購買就好，另依政府相關法規18歲以下不得購買，請消費者注意。

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