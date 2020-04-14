「汽車輪圈大廠」巧新Q1營收年減11.09％　獲Volvo新單！預計下半年營運優於上半年

▲巧新科技且具客製化輪圈實力。圖為巧新科技董事長黃聰榮。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）公布3月合併營收4.43億元，累計第一季合併營收達13.93億元，年減11.09%。巧新說明，首季受新冠肺炎（COVID-19）衝擊延宕拉貨，中國新車銷售市場大減40%，不過，訂單沒有取消狀況，部分客戶也有加速出貨的要求，且今年新增富豪汽車 (Volvo) 的XC60休旅車和S60高階轎車的新輪圈訂單，加上屏東廠加速取得客戶認證，可望今年下半年整體營運可望優於上半年。

巧新今年新增富豪汽車（Volvo）新輪圈訂單，帶動台灣雲林生產基地保持高達80%水準的產能利用率，加上3月已取得屏東廠新版「IATF 16949認證」，接著將加速取得客戶認證，目前近90%客戶比重為豪華汽車品牌，並有品牌車廠一階（Tier 1）供應商的競爭優勢。

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隨著主要歐美豪華品牌車廠於4月中下旬陸續復工，巧新也將採取產能彈性調配策略，以滿足客戶即將產生的急單需求，可望今年下半年整體營運反彈並優於上半年。

儘管中國新車製造業因疫情蔓延造成全面停產衝擊，中國新車銷售市場第一季銷售大減40%，不過，巧新表示，占營收比重超過75%的鍛造鋁合金輪圈訂單沒有取消狀況，部分客戶有加速出貨的要求，再加上今年初取得Volvo新單，使雲林生產基地維持高達80%水準的產能利用率。

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。（圖／翻攝自Google Maps）

因應歐盟（EU）2020年新車碳排放標準法規，各品牌車廠將加速推出插電式的油電混合車（PHEVs）與電動車。巧新進一步表示，目前布局於油電混合車、電動車的客戶已涵蓋歐美超過20家品牌車廠，由於旗下鍛造鋁合金輪圈產品具有高度客製化能力，也是汽車產業朝向節能減碳發展技術進程上不可或缺的關鍵零件，因此有機會隨著主要客戶的需求持續增溫，將有助於未來保持良好的訂單能見度。

巧新認為，儘管全球新車銷售市場與品牌車廠因應防疫情形而陸續停工，仍對今年整體營運仍持審慎樂觀看法。在手超級跑車和豪華高級房車客戶訂單掌握度高，且順利打進軍用特殊車種等更高階、客製化需求程度更高的輪圈市場，有助分散疫情擴散的營運風險。

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