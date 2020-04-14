巧新擬配現金股利2元！部分汽車輪圈訂單加速出貨　「新單+新產能」營運可望反彈

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）2019年全年合併營收為58.92億元，因擴廠及鋁價下跌因素影響，稅後淨利6.23億元，稅後每股盈餘（EPS）3.20元。經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣2元，現金配發率達62.5%，若以4月13日成交均價47.09元計算，現金殖利率達4.25%。

巧新2019年全年合併營收58.92億元，較2018年同期65.87億元減少10.5%；2019年稅後淨利6.23億元，較2018年12.04億元減少48.3%；每股稅後純益3.2元，低於2018年的6.09元。

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巧新解釋，訂單和出貨有良好表現，卻因擴廠及鋁價下跌因素影響獲利；2019年整體毛利率23%、營業利益率13%，主要是屏東擴廠初期需先直接認列相關成本費用3526萬元、提列鋁價跌價損失達2.8億元等干擾，若排除非生產因素成本影響，2019年全年毛利率仍有28%。

▲巧新科技董事長黃聰榮。（圖／巧新科技提供）

展望2020年營運，巧新認為，未來隨著新舊產品組合優化、新產能開出且陸續通過多家品牌車廠的主要客戶認證，將提升學習曲線，加上雲林、屏東各生產基地產能配置彈性調整效益逐步展開，有機會提升獲利表現。

面對新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球新車銷售市場短期有壓，巧新對於今年整體營運仍持審慎樂觀，營收比重超過75%的鍛造鋁合金輪圈訂單沒有取消狀況，部分客戶有加速出貨要求，今年初新增富豪汽車（Volvo）休旅車及高階轎車新輪圈訂單，帶動台灣雲林生產基地保持80%水準產能利用率。

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