2月平均總薪資比去年下滑8.7％　主計總處：旅宿觀光餐飲業受疫情衝擊最大！

▲主計總處國勢普查處專門委員陳惠欣。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（13）日公佈2月份全體受雇員工平均薪資為4萬2317元，較上月減少 0.1%，年增2.62%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為4萬9,505元，較上月減少50.04%，年減8.76%。主因為今年廠商多集中於1月發放年終獎金及績效獎金所致。

若以行業別經常性薪資變動觀察，其他汽車客運業（主要為遊覽車）、航空運輸業受疫情影響，旅運需求降低，致分別月減6.76%、3.82%，教育業亦因各級學校延後開學，影響課後輔導補教業者開班，致月減2.51%；營建工程業因本月工作日數較多，致月增1.38%。

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總薪資部分，受多數廠商上月發放年終獎金及績效獎金影響，各業均明顯減少。

另外，2月底工業及服務業全體受僱員工人數798萬1千人，較上月底減1萬2千人或 0.15%，其中住宿及餐飲業、零售業分別月減1萬6千人、6千人；若與上年同月底比較，則增6萬2千人或0.78%。

總工時的部分平均為161.4小時，較上月增加15.5小時，較上年同月亦增32.6小時，主要是受春節因素影響。就行業別觀察，住宿及餐飲業、其他汽車客運業（主要為遊覽車）受疫情影響，營業時間、出車趟數大幅縮減，致總工時不增反減，分別月減4.2小時、2.4小時。

主計總處國勢普查處專門委員陳惠欣表示，2月份為新冠肺炎疫情影響初期，若是從受雇員工人數、薪資及總工時來看確實有因為疫情而開始顯現影響，若照這樣的情況來看3月份的情況恐怕會更加嚴峻，其中會以住宿餐飲、旅館旅遊業所受衝擊為最大。